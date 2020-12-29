На початку грудня запровадили новий санітарний регламент у школах. Проте він викликав в освітян чимало непорозумінь, бо в цьому документі прописані дивні речі.

Директор контролює виготовлення іжі

Наприклад, як розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, у регламенті написано, що директор школи має контролювати технологію вироблення їжі, повідомляє "ВсеОсвіта".

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"А хіба директор школи є фахівцем в громадському харчуванні? Над цим треба ретельно думати", – додав освітній омбудсмен.

Горбачов запевняє, що на школи покладено багато відповідальності за дотримання харчових продуктів, але є такі речі, за які відповідає певна лабораторія або відповідна людина, яка має ліцензію, а не директор закладу освіти.

Лікарі-психологи у школах

Освітній експерт Володимир Онацький під час вивчення документа знайшов ще одну вимогу, яка викликала в нього неоднозначну реакцію – пункт про наявність лікарів-психологів у закладах освіти. Про це він написав у фейсбуці.

Коли я читаю нові документи, мене не полишає думка, що вони ухвалюються для того, щоб щось приховати. Коли хочуть внести щось не зовсім красиве, ухвалюється новий документ, який "нашпиговується" усім, чим потрібно, але акцент робиться зовсім на іншому,

– сказав він.

Для чого в школах лікарі-психологи? За словами експерта, школи повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами медичних працівників, та можуть бути укомплектовані лікарями-психологами. Але це не мають бути лікарі-психологи.

Звичайно, у школах часто є практичні психологи. Вони допомагають у адаптації до шкільного навчання, працюють з дітьми, що мають певні проблеми у спілкуванні, постраждалими від булінгу тощо.

"Водночас лікарі-психологи – це досить нова медична професія. Їхня місія надзвичайно важлива. Наприклад, вони працюють з військовими, що повернулись з АТО або з пацієнтами хірургічних відділень, яким ампутували кінцівки. Але школи у них не мають необхідності", – наголосив експерт.

Перша зміна для дітей 1 – 4 класів

Аналізувала оновлений санрегламент й співголова ГО "Батьки SOS" Альона Парфьонова. Активістка розповіла, що її занепокоїла вимога про організацію першої зміни для учнів початкових класів. За її словами, це може призвести до переповненості шкіл і, зрештою, спричинити конфлікт між керівництвом закладів освіти та батьками.

"Цей документ пройшов стільки інстанцій, зокрема і юридичну експертизу в Мін'юсті, велика кількість поважних людей поставили під ним свої підписи. Що ж "проштовхували" цим регламентом? Його ухвалювали, мабуть, не заради дітей. Мабуть, зникнуть дитячі лікарі з тих шкіл, де вони є, адже згідно з новим санітарним регламентом, вони у закладах освіти не передбачені", – додав Онацький.