Що не так з новим меню у школах і чому скаржаться батьки

З 1 січня українські школи і дитячі садочки перейшли на оновлене меню, яке передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.

Нове меню розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

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Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти.

Як змінилося харчування дітей

Активна робота над реформою шкільного харчування тривала останній рік. Її мета, за словами Олени Зеленської, змінити не лише саму культуру харчування українців, а і їхні харчові звички.

Оновлене меню містить 160 різноманітних страв. Зокрема, тепер в меню є пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі тощо.

Крім того, додали й традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, картопляне пюре, львівський сирник та куліш.

Страви з нового шкільного меню / Фото з соцмереж

З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;

гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава;

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

продукція домашнього виробництва;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Євген Клопотенко переконує, що результати реформи можна буде побачити приблизно через 2,5 – 3 роки.

Багато батьків дякують за чудову ініціативу Євгена Клопотенка та нове меню.

"Женя, дякую! Це дуже складна і важлива ініціатива", - написала телеведуча і багатодітна мама Марічка Падалко.

"Я лікар-ендокринолог i дедалі частіше стикаюся з дитячим ожирінням. Тому дякую вам за вашу роботу!!!" - коментує Наталія Мар'янова.

"Тримайтеся, Євген! Те, що ви робите дуже важливо. Але зміни даються нашій країні дуже важко, тож головне – тримайтеся світлої сторони й надалі".

Журналістка Марина Макущенко переконана, що діти не запрограмовані їсти солодощі, їх привчили. "Теперішнє завдання – навчити їх харчуватися з користю для здоров'я", – додала вона.

Яка ситуація за кордоном? Водночас батьки з Ізраїля та Норвегії, наприклад, вражені оновленим меню. Адже у цих країнах, за їхніми словами, взагалі відсутнє харчування в школах – батьки дають перекус з дому або школа пропонує бутерброди.

На що скаржаться батьки учнів

Їжа несмачна, її викидають

У соцмережах та в батьківських групах активно обговорюють нове меню. Хтось скаржиться, що дитина повертається додому голодною, адже страви, які смакували дітям з меню прибрали, а бурячкові оладки не всім до смаку.



Батьки у Дніпрі показали очікування і реальність нового меню / Фото dnipro.depo

Особливо обурило батьків те, що більшість страв повністю без солі чи без цукру. А дітям це не смакує.

Діти їдять вибірково. Чай або компот. І хліб. Два шматочки хліба замість повноцінного обіду… Дивне повноцінне харчування… Інші діти просто не їдять, їжу викидають,

– розповіла експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська.

Водночас, за її словами, є й зміни на краще – те, що перестали давати сосиски і ковбасу, та додали фрукти.

Дорого і мало

Вихователька садочку Людмила Байдала вказує на проблему якості продуктів: "За документами – одне, і ціна немала, а насправді продукти гіршої якості".

Батьки також відзначають зменшення розміру порцій і збільшення їхньої вартості. За їх словами, суттєво збільшилася вартість харчування – від 40 до майже 100 гривень.

Порції зменшили, зате ціну з 37 гривень підняли до 45 гривень, тому що додали овочі,

– написала Вікторія Сохацька.

Додамо, що в Україні харчування у початковій школі частково фінансує держава чи місцева влада, а далі у більшості випадків оплачують батьки.

Саботаж на місцях

Частина батьків у коментарях підтримують ініціативу з оновленим меню, але вказують на проблему з його виконанням на місцях.

За словами працівниці садочку, багато вартих уваги страв неможливо приготувати через брак кухарів і обладнання. Батьки додають, що проблемою є стара школа більшості кухарів.

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"На місцях самі директори шкіл саботують реформу харчування, бо на сьогодні вони здають в оренду приміщення, а не контролюють якість харчування дітей", – йдеться в одному з коментарів.

Що каже Євген Клопотенко

Кулінарний експерт і засновник проєкту "Нове шкільне харчування" Євген Клопотенко з розумінням віднісся до того, що не всім сподобалося оновлене меню.

Рецепти затвердили ДПСС та МОЗ (їх також рекомендували на національному рівні). Так школи отримали вибір: самим створювати меню до норм або складати його на основі розроблених нами рецептів,

– написав він.

За словами Клопотенка, в садках і школах не повинні різко відмовлятися від солі і цукру в стравах, це повинно відбуватися поступово.

"Якщо у школі вже зараз відмовилися повністю від цукру та солі, то це не є правильно. Ми з командою спеціально пролобіювали перехідний етап. Це означає, що кількість солі та цукру мають зменшувати поступово", – сказав він.

Також він порадив перевіряти, чи відповідає їжа прописаним в законі нормам. Якщо батьки знайшли порушення, то можуть попросити пояснень в адміністрації школи. Якщо школа не реагує – звертайтеся до Держпродспоживслужби. Для цього вони створили спеціального чат-бота у телеграмі.

До слова, МОЗ опублікувало рецепти нового шкільного меню. Перелік страв та рецепти для приготування у школах – читайте за посиланням.