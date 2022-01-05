Що не можна робити на пробному ЗНО-2022: перелік заборон для учасників

5 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-2022, і триватиме вона до 22 січня. Вже відомі дати тестування та ціни. Нижче читайте, що учасникам заборонено робити на пробному ЗНО.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, чого не можна робити учасникам пробного ЗНО. Найголовніших заборон чотири.

Важливо Розпочалася реєстрація на пробне ЗНО: як зареєструватися та головні деталі

Головні заборони для учасників пробного ЗНО

1. Приносити небезпечні предмети та речовини

Учасникам пробного ЗНО заборонено приносити з собою до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу життю та здоров'ю інших людей.

2. Користуватися гаджетами та будь-якими матеріалами

У пункті проведення пробного ЗНО не можна використовувати, а під час тестування навіть мати при собі:

засоби зв'язку;

пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

окремі елементи, які можуть бути складовими таких технічних засобів чи пристроїв;

друковані або рукописні матеріали;

інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення пробного ЗНО.

3. Заважати іншим

Можна використовувати лише дозволені вироби медичного призначення, про наявність яких учасник має повідомити заздалегідь.

Заборонено заважати іншим учасникам пробного ЗНО виконувати завдання.

4. Псувати майно

Учасникам заборонено псувати майно закладу, де відбувається пробне ЗНО. Така ж заборона чинна і стосовно майна людей, які перебувають у пункті проведення тестування.

Гроші не повернуть

В УЦОЯО зазначають, що якщо щось пішло не так, повернути гроші за пробне ЗНО буде неможливо – така опція просто не передбачена. І не має значення, через що учасник не зміг пройти оцінювання:

забув документи,

запізнився,

порушив якусь із заборон і йому не дали завершити тест тощо.

Аби не згаяти час і можливість випробувати себе перед основною сесією, в УЦОЯО порадили майбутнім учасникам почитати "Путівник учасника ЗНО". Там є відповіді на будь-які запитання, що може виникнути в учасників тестування.

Деталі пробного ЗНО-2022

Усі предмети розділили на два дні:

19 березня – української мови або української мови і літератури;

26 березня – з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Зверніть увагу Скільки коштує пробне ЗНО у 2022 році: ціни в різних регіонах

Навіщо потрібне пробне ЗНО? Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита. Також учасники зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань.

Додамо, що пробне ЗНО організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів як на вході до пунктів тестування, так і під час нього.

Учасники повинні будуть:

на вході пройти вимір температури;

бути в масках;

мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції.

Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не більше як 15 школярів та 2 інструктори.

Самі аудиторії забезпечать медичними масками, безконтактними термометрами, засобами дезінфекції для рук, засобами дезінфекції для обробки поверхонь, ізоляційними захисними халатами та щитками для медиків.

До слова, реєстрація для участі в основній сесії ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Безпосередньо основна сесія ЗНО в Україні пройде з 23 травня до 17 червня. Деталі – читайте у статті.