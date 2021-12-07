Що найбільше подобається учням у новому харчуванні: відповідь Клопотенка
Джерело:Укрінформ
Євген Клопотенко займається реформування шкільного харчування. Він розробив для шкіл 160 страв, які мають сподобатися учням. Що дітям подобається найбільше – читайте у статті.
Євген Клопотенко розповів, що експерти робили опитування щодо вподобань дітей. Так, 90% учнів хочуть, щоб у школах стояли салат-бари, щоб вони могли обрати салатик і пити фреш.
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Що їдять діти у школах? За його словами, в основному учні їдять те, що гарно виглядає. Наприклад, нагетси.
У нас вони не у фритюрі, а запечені в духовці, так смачніше й корисніше. Це вони їдять. І їдять щось цікавеньке: наприклад, салат із буряка з насінням і орегано, бо це звучить круто,
– розповів Клопотенко.
Також учнів спочатку магічною назвою приваблює чай масала, а потім вони розкривають смак спецій. В ньому напої майже нема цукру, він живий і класний.
Євген Клопотенко каже, що часто чує від батьків, мовляв, їхня дитина не їсть овочів. "Та нормально вони їдять овочі, якщо їх добре приготувати і гарно подати. Соус вінегрет – це просто перемога, ти додаєш його до будь-якої страви – і він робить її значно смачнішою", – переконує шеф-кухар.
Також перемогою Клопотенко вважає те, що вони ввели в шкільне меню спеції. Завдяки цьому в школах тепер аромат дійсно смачної їжі, а не пересмаженої олії чи котлет, і дітям хочеться йти в їдальню.
До слова, в Україні наступного року на реформу системи шкільного харчування виділять 1,5 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовані на модернізацію харчоблоків.
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Реформа шкільного харчування
Ця ініціатива започаткована дружиною президента Оленою Зеленською, а розроблена Євгеном Клопотенком. Нові норми харчування у школах та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку стануть обов’язковими з 2022 року.
У травні цього року презентували оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховане на 4 тижні, включає 160 страв.
Чим заборонено годувати дітей у школах:
- м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;
- непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
- непастеризовані соки, газовані напої та кава.
- рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;
- продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
- також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.