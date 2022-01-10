Ще 31 травня 2021 року Володимир Зеленський оголосив про запуск проєкту "Президентський університет" – нового вишу, який мають побудувати у Києві на території ВДНГ. За сім місяців зробили вже багато для запуску.

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У Міносвіти розповіли, що підготовка до запуску Президентського університету у 2021 році відбувалась за планом. Зокрема, вже впорядкували склад угідь та провели підготовчі будівельні роботи.

Будівництво Президентського вишу

За 2021 рік були виконані або вже майже завершені такі заходи щодо будівництва вишу:

підготували та провели експертизу проєктно-кошторисної документації стадії "Ескізний проєкт";

провели інженерні роботи з будівництва та реконструкції підрядною організацією, визначили технології будівництва;

впорядкували склад угідь щодо земельної ділянки замовника будівництва проєкту "Президентський університет";

підготували та провели експертизу проєктно-кошторисної документації стадії "Проєкт" першої черги;

розробили концепцію науково-технологічного парку із спеціальним правовим режимом, що діятиме при Президентському університеті;

отримали дозвіл на виконання будівельних робіт класу наслідків (відповідальності) СС3;

провели підготовчі будівельні роботи.

У МОН запевнили, що закінчення цих заходів і подальші кроки будуть здійснюватися із максимальним залученням представників журналістів "для об’єктивного висвітлення процесу реалізації проєкту".



Так має виглядати Президентський університет

Яким буде навчання в університеті

У жовтні 2023 року у Президентському університеті мають розпочати навчання для перших 120 студентів.

Щодо організації навчання, то у відомстві розповіли – особливу увагу зараз приділяють залученню висококваліфікованих фахівців та експертів для:

формування переліку освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету;

створення робочих груп за напрямами підготовки;

розроблення переліку навчально-наукових лабораторій та планів їхнього оснащення.

Щодо якихось конкретних результатів, назвали лише підписаний Меморандум про співробітництво щодо реалізації проєкту з Національною академією наук України.

Також наразі узгоджуються проєкти меморандумів з іншими органами влади, науковими та громадськими організаціями. Але якими саме – у МОН не уточнюють.

Зараз проводять попередні зустрічі та презентації з представниками бізнесу, аби сформувати інвестиційну привабливість проєкту та залучити гроші для його реалізації і, "як наслідок, зменшення видатків з державного бюджету".

Зазначимо, що будівництво президентського університету передбачено на території ВДНГ у Києві. На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких:

п'ять профільних наукових кампусів,

адміністративний корпус,

апарт-готель для студентів,

апарт-готель для педагогів,

лікарня,

дипломатична служба,

корпус з офісами іноземних компаній.

Що відомо про Президентський університет