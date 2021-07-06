Що має знати та вміти дитина до 1 класу: поради від вчительки

Вже за два місяці 6-річні діти вперше сядуть за шкільні парти. І батьки вже почали готувати малечу до першого класу. Що має знати дитина до школи – читайте поради від вчительки початкових класів Ольга Єременко у статті.

Вчителька погоджується, що нелегко підготувати дитину до школи. Тому батькам варто набратись сил та терпіння для цього відповідального та тривалого періоду.

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За словами Ольги Єременко, під час підготовки до школи батькам, крім соціальної та емоційної підготовки, варто звертати увагу й на інтелектуальну.

Вчителька початкових класів з Миколаївської школи №25 поділилася своїм досвідом про те, якими знаннями мають володіти майбутні першокласники.

Що мають знати учні до школи

Називати своє прізвище, ім’я, по-батькові, вік. Також знати імена батьків та найближчих рідних (ідеально – розповідати про їхні професії). Знати домашню адресу, мобільний телефон мами, номер автобуса, зупинка якого знаходиться поруч із будинком. Вміти розрізняти пори року, називати місяці, частини доби, природні явища. Чітко вимовляти всі звуки мови. Давати прості відповіді на прослуханий текст (2 – 3 слова), розповідати за сюжетним малюнком (3 – 4 речення). Рахувати від 0 до 10 і у зворотному напрямку. Знати назви геометричних фігур. Розуміти значення понять: "більше", "менше", "попереднє", "наступне". Розпізнавати та співвідносити цифру і число предметів (один – перший). Вміти виокремлювати "зайве" відповідно до певної теми (наприклад, овочі, тварини, транспорт, одяг, їжа тощо). Розмальовувати нескладні зображення у певних межах та вирізати їх ножицями. Декламувати раніше вивчені вірші, фрагменти улюблених казок, називати героїв мультфільмів.

Що відомо про Ольгу Єременко Вчителька має педагогічний стаж понад 10 років. Вона є авторкою конспектів уроків до шкільних підручників та зошитів, а також читає лекції в інституті післядипломної освіти у Миколаєві.



За сумісництвом педагогиня також є блогеркою-початківицею та ділиться на своїй сторінці корисною інформацією про освітнє середовище в "Новій українській школі", поведінку дітей і дає відповіді на запитання учнів.



Водночас, як писав 24 канал раніше, психологиня Наталія Носаль вважає, що малеча готова до школи, якщо вона може бути спокійною, зосередженою на навчанні, слухати вчителя, взаємодіяти в колективі та виконувати домашні завдання.

Також важливий інтерес майбутнього першокласника до навчання, зокрема бажання писати і цікавість до цифр і літер. Окрім того, за кілька тижнів до початку навчання, варто почати раніше будити дітей, аби легше увійти до графіку у вересні.



До слова, школи вже мали зарахувати учнів до першого класу. Згідно з законом, заклади освіти не могли зараховувати дітей за конкурсом (тобто з перевіркою знань).