Міністерство освіти і науки України розробило план дій для директорів шкіл у випадку підозри або підтвердженої коронавірусної хвороби COVID-19 в учнів або когось з працівників школи.

Так, якщо в учня виявлено ознаки гострого респіраторного захворювання, то його необхідно ізолювати у спеціальному приміщенні школи, а також одразу зв’язатись із батьками або законними представниками дитини, передає пресслужба МОН.

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В цей час дитина може злякатися, тому працівник закладу має заспокоїти учня і залишатися з нею в окремому приміщенні, яке добре провітрюється, не знімаючи маски і дотримуючись дистанції.

Медичний працівник або уповноважена в школі особа має зателефонувати батькам або сімейному лікарю, та за необхідності викликати швидку допомогу. Коли прийдуть до школи батьки, то дитину варто відправити з ними додому.

Окрім того, медичний працівник або директор школи має надіслати екстрене повідомлення про підозру на захворювання до лабораторного центру, зареєструвати випадок. Після цього варто звернутися до епідеміолога, який би визначив коло контактних осіб.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Якщо в учня підтвердили COVID-19, то весь клас, в якому він навчається, необхідно направити на самоізоляцію й організувати для цих учнів дистанційне навчання. Якщо захворювання підтвердили і у контактних осіб, то директор може вирішити перевести школу на дистанційне навчання (або ж декілька класів, це залежить від кількості підтверджених випадків).

У МОН наголосили, що важливо не розголошувати імені хворого учня або того, у кого підозрюють COVID-19. Адже це питання лікарської таємниці й страхування від можливого булінгу через коронавірус.

Якщо на коронавірус захворів вчитель

Якщо на COVID-19 захворів учитель або працівник навчального закладу, то всі контактні особи мають взяти лікарняний (обов’язково заборонено виходити на роботу) і одразу звернутися по медичну допомогу.

Якщо температура або інші ознаки гострого респіраторного захворювання з’явилися у вчителя чи іншого працівника під час роботи, він має невідкладно залишити школу й звернутися до лікарні по медичну допомогу. У приміщенні, де перебував хворий учитель, варто провести провітрювання і дезінфекцію.