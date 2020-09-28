В Україні є багато шкіл з інклюзивними класами, де разом з іншими учнями навчаються одна або кілька дітей з особливими освітніми потребами. Тому для роботи в такому класі в школі також з’являється асистент вчителя. Які його функції та обов’язки – читайте у матеріалі.

Так, головне завдання асистента вчителя – допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП, розповіла психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту Олена Черниш виданню "ВсеОсвіта".

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До того ж, асистент вчителя повинен працювати не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усім класом або групою. Тобто асистент вчителя і вчитель – це команда, яка має навчитися працювати разом і не конкурувати між собою.

Зазначимо, що тижневе навантаження асистента вчителя становить 25 годин, тобто 5 годин на день. Підпорядковується він безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи або методисту ЗДО.

Що повинен вміти асистент вчителя:

застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з ООС в умовах інклюзивного навчання;

разом з іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;

вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;

налагоджувати взаємостосунки між усіма учнями;

займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Обов'язки асистента вчителя

Організаційні:

допомагає в організації навчання в класі чи групі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням/вихованцям з ООС в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів та потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє самоконтролю учня; забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови освітнього процесу та праці; веде встановлену педагогічну документацію.

Навчально-розвивальні:

співпрацюючи з учителем/вихователем, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію; сприяє розвитку дітей з ООП, поліпшенню їхнього психоемоційного стану; стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань; створює освітні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

Консультативні:

постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує членів команди супроводу та батьків про досягнення учня.

До слова, асистент вчителя – це людина, яка супроводжує учня не лише у навчальному процесі, але й постійно моніторить стан розвитку дитини, рівень засвоєння знань та інформує про це оточення – батьків, педагогів тощо.

Асистент учителя має бути єдиною командою з вчителем: постійно контактувати між собою, обмінюватися інформацією і намагатися знайти ті підходи, які допоможуть дитині засвоїти навчальний матеріал.

Асистент учителя несе відповідальність за:

життя і здоров’я дітей з ООП та інших дітей класу/групи, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України;

неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених посадовою інструкцією;

порушення трудової дисципліни;

здійснення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника;

заподіяння матеріальної шкоди закладу

Цікаво, що концепція розвитку інклюзивної освіти була затверджена у 2010 році, проте такі поняття як "інклюзивне навчання", "дитина з особливими освітніми потребами", "індивідуальний план розвитку" в законі про освіту закріпили лише у 2017 році.