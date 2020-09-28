Що має робити асистент вчителя в інклюзивному класі: обов’язки
В Україні є багато шкіл з інклюзивними класами, де разом з іншими учнями навчаються одна або кілька дітей з особливими освітніми потребами. Тому для роботи в такому класі в школі також з’являється асистент вчителя. Які його функції та обов’язки – читайте у матеріалі.
Так, головне завдання асистента вчителя – допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП, розповіла психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту Олена Черниш виданню "ВсеОсвіта".
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До того ж, асистент вчителя повинен працювати не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усім класом або групою. Тобто асистент вчителя і вчитель – це команда, яка має навчитися працювати разом і не конкурувати між собою.
Зазначимо, що тижневе навантаження асистента вчителя становить 25 годин, тобто 5 годин на день. Підпорядковується він безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи або методисту ЗДО.
Що повинен вміти асистент вчителя:
- застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з ООС в умовах інклюзивного навчання;
- разом з іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;
- вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;
- налагоджувати взаємостосунки між усіма учнями;
- займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.
Обов'язки асистента вчителя
- Організаційні:
- допомагає в організації навчання в класі чи групі з інклюзивним навчанням;
- надає допомогу учням/вихованцям з ООС в організації робочого місця;
- проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів та потреб;
- допомагає концентрувати увагу, сприяє самоконтролю учня;
- забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови освітнього процесу та праці;
- веде встановлену педагогічну документацію.
- Навчально-розвивальні:
- співпрацюючи з учителем/вихователем, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;
- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію;
- сприяє розвитку дітей з ООП, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;
- стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань;
- створює освітні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.
- Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.
- Консультативні:
- постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;
- інформує членів команди супроводу та батьків про досягнення учня.
До слова, асистент вчителя – це людина, яка супроводжує учня не лише у навчальному процесі, але й постійно моніторить стан розвитку дитини, рівень засвоєння знань та інформує про це оточення – батьків, педагогів тощо.
Асистент учителя має бути єдиною командою з вчителем: постійно контактувати між собою, обмінюватися інформацією і намагатися знайти ті підходи, які допоможуть дитині засвоїти навчальний матеріал.
Асистент учителя несе відповідальність за:
- життя і здоров’я дітей з ООП та інших дітей класу/групи, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України;
- неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених посадовою інструкцією;
- порушення трудової дисципліни;
- здійснення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника;
- заподіяння матеріальної шкоди закладу
Цікаво, що концепція розвитку інклюзивної освіти була затверджена у 2010 році, проте такі поняття як "інклюзивне навчання", "дитина з особливими освітніми потребами", "індивідуальний план розвитку" в законі про освіту закріпили лише у 2017 році.