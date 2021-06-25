Фальсифікати, м'ясо у відрі і гнилі овочі: інспектори перевірили харчблоки закладів харчування

У 2021 році Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів перевірила приблизно 15 тисяч закладів шкільного харчування. А також – дитячих таборів та садочків.

Окрім цього, виконали понад тисячі позапланових і планових аудитів. Про це повідомила керівниця відомства Владислава Магалецька.

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За її словами, харчовий блок повинен неодмінно дотримуватися всіх гігієнічних норм. Для цього зокрема працюють з телеканалами, щоб був інформаційний супровід.

Але насамперед Держслужба приїжджає на місця для перевірки. "Ми приїжджаємо, відкриваємо холодильник — він не морозить. У холодильнику можуть лежати повністю гнилі овочі. Ви ніколи б не купили собі такі на ринку", – відзначила Магалецька.

У 2020 році відомство провало аудит понад 22 тисяч об'єктів.

Деколи м'ясо може зберігатись в пластиковій ємності, яку вже використовували. Або навпаки – може лежати в емальованому відрі. Якщо об'єкт не дотримується відповідних норм – накладають штрафи, видають необхідні документи, приписи, ставлять на контроль і періодично проводять аудит, щоб така ситуація більше не повторювалась.

На привозній воді – понад 600 харчблоків

В Україні на привозній воді, як наголосила експертка, працюють 604 харчові блоки заклади освіти, 142 шкільних харчблоків не мають проточної води, ще 73 – недооснащені.

Магалецька відзначила, що за санітарно-хімічними показниками найгірша ситуація в таких областях як:

Миколаївська;

Запорізька;

Рівненська.

Також Держпродивслужба бореться із фальсифікатами. "На жаль, ми зараз діємо тільки в позаплановому режимі. Ми вилучили приблизно 8 600 кілограмів фальсифікатів молокопродуктів, молока, м'ясопродуктів, риби і продовжуємо над цим працювати", – наголосила керівниця відомства.

Відомство стежитиме за новим меню у школах

Вже з 1 вересня у школах запровадять нове меню харчування. У відомстві слідкуватимуть за дотриманням в ньому відповідних вимог.

"Контролюватимемо і вміст цукру та солі, які будуть в стравах нового меню. Для нас дуже важливо, аби молочні продукти, які використовуються в приготуванні, дійсно були молочними, а не з трансжирами і пальмовою олією. Будь-яка реформа, яка впроваджується, її необхідно проконтролювати для того, щоб вона дійсно була якісною і працювала", – пояснила Магалецька.