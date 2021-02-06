Освітні лідери Фінляндії, Швеції та Норвегії обговорили, як їхні країни зреагували на виклики пандемії в сфері освіти та що з цього досвіду можна перенести у майбутнє. Не зважаючи на випробування, які приніс COVID-19, з’ясували, що хорошого коронокриза дала школам.

Джерело: "Освіторія"

Школи почали більше цінувати

Коронавірус змусив усіх усвідомити, наскільки важливими є школи та вчителі, зокрема, для учнів та всього суспільства.

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"Ми усвідомили, наскільки важливою є школа, як добре, коли вона відкрита. Ми побачили, як учні та вчителі люблять бути поруч один з одним", – поділилася враженнями міністерка освіти Швеції Анна Екстрьом.

Адже навесні 2020 року через швидше поширення коронавірусу школи були змушені закритися для всіх учнів у більшості країн. За словами лідерів країн, всі побачили на той момент, як це погано для дітей та молоді бути так довго вдома без вчителів.

За останні під року школи в багатьох країнах навчали дітей дистанційно або у змішаній формі. І тепер в будь-який момент заклади освіти готові повернутися до онлайн-навчання, якщо це потрібно.

Освітні заклади пройшли краш-курс із диджиталізації

Під час пандемії учням та вчителям довелося у прискореному режимі опановувати цифрові технології для дистанційного навчання.

Так, очільниця освітнього міністерства Швеції Анна Екстрьом запевнила, що школи пройшли краш-курс із диджиталізації. "І те, як шкільні системи, вчителі, а також учні прийняли цей виклик, — просто фантастично", – додала вона.



Дистанційне навчання у школі / Фото НУШ

Тобто пандемія прискорила ті зміни, які назрівали в освіті. Освітні лідери запевнюють, що цифрові навички варто й надалі розвивати вчителям та учням.

Зокрема, під час локдауну досвід дистанційного навчання довелося масштабувати на весь процес навчання. "Клас – це більше не фізичний простір із дошкою посеред аудиторії", – говорить держсекретарка Норвегії з освіти Анья Йогансен. Експерти переконані, що в майбутньому буде більше змішаних класів і дистанційного навчання.

Більше уваги всі стали приділяти гігієні

Адже увага на гігієні та заходах безпеки у школі може допомогти в боротьбі не лише з COVID-19, а й з іншими хворобами.

До того ж, досвід запровадження протиепідемічних заходів можна використати в майбутньому під час сезонного спалаху захворюваності, до прикладу, грипу.

Деякі учні розкрилися

Це може звучати дивно, але учням, які зазвичай були замкнуті на уроках або часто прогулювали школу, навчання з дому пішло на користь.

За словами експертів, деякі учні показали себе з кращого боку під час онлайн-навчання, зокрема сором’язливі учні, а також учні з високим рівнем невідвідуваності демонстрували більшу присутність.

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Загалом під час локдауну діти вчилися робити завдання вчасно, бути більш дисциплінованими та брати відповідальність за своє навчання за себе.

Школа після коронавірусу: цілі для освіти

Серед найбільших цілей на найближче майбутнє представникиШвеції та Норвегії назвали забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх категорій учнів, а також збільшення можливостей дистанційного навчання в селах.

Водночас Фінляндія взяла курс на підтримку навчання протягом життя, щоб освіта на всіх її етапах була пріоритетом для уряду. Так, їх парламент прийняв закон, що всі учні до 18 років повинні ходити до школи.

Серед предметів, яким варто навчати дітей уже зараз, експерти назвали: сталий розвиток, навички самозарадності та здорового способу життя, основи демократії та критичне мислення.