Колишня очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій написала, що в Україні розпочали підготовку до нового навчального року.

До теми Замість розвареної каші смачний кускус: Євген Клопотенко презентував нове шкільне меню

Зокрема, оновили електронний каталог Prozorro Market, завдяки якому постачають продукти до шкіл. Тепер там враховано нове шкільне 4-тижневе меню, яке складається зі 160 страв.

Нове шкільне меню для учнів

Страви зі свининою та яловичиною

Ліниві голубці,

Плов з булгуру та свинини,

Болоньєзе,

Кебаб з сиром,

Котлети,

Бефстроганов з вареною яловичиною,

Гуляш з вареної яловичини,

Китайська печеня зі свининою,

Французька печеня з яловичиною,

Верещака з яловичини,

Печеня по-домашньому з яловичини,

Печеня по-домашньому зі свинини,

Чилі кон карне з яловичиною.

Страви з риби:

Рибні нагетси,

Риба запечена з морквою та цибулею,

Риба тушкована з овочами у томаті,

Минтай запечений у соусі “Бешамель”,

Рибні фрикадельки,

Рибні стіки,

Рибні котлети,

Рибний закритий пиріг зі спеціями.

Страви з курячим м’ясом

Пастуший пиріг з куркою,

Тушкована капуста з овочами та м’ясом,

Куліш з курячим м’ясом,

Плов з курячим м’ясом,

Чилі кон карне з куркою,

Котлета по-міланськи з сиром,

Курячі нагетси,

Курка по-італійськи,

Курячий шніцель,

Запечене філе курки з орегано,

Куряче стегно в гірчичному соусі,

Курка запечена в імбирному соусі,

Печеня по-домашньому з куркою,

Курка тушкована в соусі гуляш з кмином,

Бігос з гречкою та курячим м'ясом,

Шпундра з куркою,

Чахохбілі з куркою.

Салати

Салат зі свіжого буряка та сметани,

Салат зі свіжого буряка та олії,

Салат з капусти, зеленого горошку та насіння,

Салат з буряком та чорносливом,

Салат з буряком, курагою та горіхами,

Салат фруктовий з горіхами,

Салат з гарбузом, насінням та зеленим горошком,

Салат з гарбузом та яблуком,

Салат з морквою та імбиром,

Салат з буряком, селерою та сиром,

Салат з капустою та морквою,

Салат з морквою та яблуком,

Салат з квашеними огірками,

Овочеве асорті,

Салат із запеченою груші та моркви,

Вінегрет,

Салат з морквою, каррі та соусом "Вінегрет",

Салат з запеченою капустою та родзинками,

Салат з морквою, сиром та сметаною,

Салат з моркви та капусти зі сметанно-хроновим соусом,

Салат з червоної капусти з соусом "Вінегрет”,

Салат з гречкою та овочами,

Салат з капусти та олії,

Салат з яйцем, сиром та куркумою,

Салат з перетертим яйцем та яблуком,

Салат з яйцем та зеленим горошком,

Салат зелений з огірків та томатів,

Салат зі свіжих томатів з солодким перцем,

Салат з овочів та яєць,

Салат з капусти, огірків та кропу,

Салат з капусти, яблуком та селерою.

Салат з огірками, петрушкою та часником,

Салат з капусти, огірків та насіння фенхелю,

Салат з кисломолочним сиром та солодким перцем,

Салат з м'якого сиру та томатів,

Салат з капустою та огірками зі сметаною.

Перші страви

Суп овочевий,

Мінестроне,

Бульйон овочевий,

Суп Авголемоно,

Суп з крупою перловою або рисовою та томатом,

Суп гороховий,

Борщ з картоплею,

Полтавський борщ зі сливовим варенням,

Морквяний/картопляний крем-суп,

Суп з квасолі,

Юшка рибна,

Суп білий з галушками,

Капусняк з гарбузом,

Сочевичний суп-пюре.

Гарніри

Овочі з соусом "Бешамель",

Товчанка,

Пшоняна каша з квашеною капустою,

Горохове пюре з зеленого гороху,

Горохове пюре з чорносливом,

Лобіо з квасолею,

Квасоля біла / червона,

Кус-кус,

Галушки,

Ньоки картопляні,

Рис з кмином / з ореганом,

Відварена картопля,

Гречана каша з чебрецем,

Булгур,

Овочева паелья з куркумою (морква, цибуля),

Гречка з томатною пастою,

Каша пшенична,

Картопляне пюре,

Банош,

Овочеве соте,

Овочеве рагу з зеленим горошком,

Зелені кабачки в панірувальних сухарях,

Різотто з зеленим горошком та твердим сиром.

Напої

Компот з ягодами та м'ятою,

Узвар,

Кисіль вишневий,

Какао з молоком,

Напій з шипшини,

Чай масала,

Чай з липою,

Сік: яблучний, томатний, виноградний, морквяний, сливовий, абрикосовий.

Страви з яєць

Скрамбл,

Омлет з орегано,

Фритата.

Страви з сиру, запіканки:

Ягідне кюлі (начинка),

Рисова запіканка з ягідним кюлі

Пан де калатрава,

Мак енд чіз,

Манний пудинг,

Бланманже,

Оладки кукурудзяні з манкою,

Панкейки бурякові,

Яблуко запечене з сиром,

Яблуко каркаде,

Шуліки з маком,

Печиво цитрусове, печиво вівсяне,

Ліниві вареники,

Сінабон з корицею,

Вертута з яблуком,

Тост з гороховим пюре та яйцем,

Запіканка морквяно-яблучна, запіканка сирна з яблуком та морквою, запіканка сирна з бананом та сметаною,

Кіфлик,

Львівський сирник з морквою,

Вегетаріанський закритий пиріг,

Запіканка пшоняна з гарбузом.

Фрукти

Апельсин

Банан

Виноград

Груша

Мандарин

Яблуко

Слива

Персик

Диня

Кавун

Окрім того, збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку вже є вільному доступі. Його можна знайти за цим посиланням. Там зазначені вимоги щодо приготування страв та їх калорійність.

До слова, Євген Клопотенко розповів, наскільки здорожчає нове шкільне меню. "Раніше для того, щоб готувати продукти за всіма вимогами й нормами, треба було 14 гривень. Зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. Або для кращого харчування і якості продуктів, – від 14 до 25 гривень", – сказав Клопотенко.