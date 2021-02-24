Що будуть вивчати діти на уроках етики у школах: пояснення МОН

У затвердженій типовій освітній програмі для учнів 5 - 9 класів йдеться про те, що школи можуть вводити для вивчення предмети "Етика", "Культура добросусідства" або інші курси морального спрямування. Які питання будуть розкривати дітям – читайте у матеріалі.

У МОН наголосили, що один з відповідних предметів етичного спрямування школи можуть обирати на свій розсуд. Тобто це не обов'язковий навчальний предмет.

До теми Шкарлет назвав курси та кількість годин на предмети у освітній програмі для 5 – 9 класів

Школи з урахуванням освітніх потреб учнів, при затвердженні навчальної програми, приймають рішення про включення в неї предметів: "Етика", "Культура добросусідства" чи іншого курсу морального спрямування або вивчення відповідних питань в рамках курсу "Здоров’я, безпека і добробут".

Які питання повинні розкрити вчителі у змісті цих програм:

емоційного здоров’я,

розвитку особистості та її психічних процесів,

емоційного інтелекту,

особливостей поведінки і їх наслідків,

ефективного спілкування,

самоконтролю,

булінгу і протидії його проявам,

критичного ставлення до інформації,

соціального здоров’я,

сім’ї та батьківства,

моральних і етичних цінностей,

життєвої самоідентифікації, сенсу життя, ідеалів і світогляду,

взаємозв'язку складових здоров’я,

благодійності, гуманності, підтримки осіб з особливими потребами,

прийняття відмінностей між людьми,

толерантного ставлення до поглядів і переконанням, поваги до ідей інших осіб,

спонсорства, меценатства та волонтерства.

Також у дітей треба сформувати вміння діяти як відповідальний громадянин, брати участь у громадській діяльності, проявляти терпимість, створювати атмосферу довіри, працювати в команді, дотримуватись правил відповідального і етичної поведінки.

Вчителі мають навчити учнів поваги до прав людини, поваги до себе й інших людей, сприйняття демократичних цінностей, відповідальності за особистий і суспільний добробут, чесності, терпимості, етичне і відповідальне ставлення до інших.

Що відомо про типову освітню програму для 5 – 9 класів

Міністерство освіти і науки розробило типову освітню програму, яка створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5 – 9 класах із 2022 року.

Відповідно до типової освітньої програми для 5 – 9 класів навчальне навантаження учнів не збільшується. Так, при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:

для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;

для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;

для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;

для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;

для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.

Зокрема, школи мають можливість впроваджувати в освітній процес галузеві та міжгалузеві інтегровані курси, зокрема: