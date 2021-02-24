Що будуть вивчати діти на уроках етики у школах: пояснення МОН

Джерело:Інтерфакс-Україна
У затвердженій типовій освітній програмі для учнів 5 - 9 класів йдеться про те, що школи можуть вводити для вивчення предмети "Етика", "Культура добросусідства" або інші курси морального спрямування. Які питання будуть розкривати дітям – читайте у матеріалі.
У МОН наголосили, що один з відповідних предметів етичного спрямування школи можуть обирати на свій розсуд. Тобто це не обов'язковий навчальний предмет.
До теми Шкарлет назвав курси та кількість годин на предмети у освітній програмі для 5 – 9 класів
Школи з урахуванням освітніх потреб учнів, при затвердженні навчальної програми, приймають рішення про включення в неї предметів: "Етика", "Культура добросусідства" чи іншого курсу морального спрямування або вивчення відповідних питань в рамках курсу "Здоров’я, безпека і добробут".
Які питання повинні розкрити вчителі у змісті цих програм:
Також у дітей треба сформувати вміння діяти як відповідальний громадянин, брати участь у громадській діяльності, проявляти терпимість, створювати атмосферу довіри, працювати в команді, дотримуватись правил відповідального і етичної поведінки.
Вчителі мають навчити учнів поваги до прав людини, поваги до себе й інших людей, сприйняття демократичних цінностей, відповідальності за особистий і суспільний добробут, чесності, терпимості, етичне і відповідальне ставлення до інших.
Міністерство освіти і науки розробило типову освітню програму, яка створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5 – 9 класах із 2022 року.
Відповідно до типової освітньої програми для 5 – 9 класів навчальне навантаження учнів не збільшується. Так, при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:
Зокрема, школи мають можливість впроваджувати в освітній процес галузеві та міжгалузеві інтегровані курси, зокрема: