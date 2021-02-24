Що будуть вивчати діти на уроках етики у школах: пояснення МОН
У затвердженій типовій освітній програмі для учнів 5 - 9 класів йдеться про те, що школи можуть вводити для вивчення предмети "Етика", "Культура добросусідства" або інші курси морального спрямування. Які питання будуть розкривати дітям – читайте у матеріалі.
Джерело:Інтерфакс-Україна
У МОН наголосили, що один з відповідних предметів етичного спрямування школи можуть обирати на свій розсуд. Тобто це не обов'язковий навчальний предмет.
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Школи з урахуванням освітніх потреб учнів, при затвердженні навчальної програми, приймають рішення про включення в неї предметів: "Етика", "Культура добросусідства" чи іншого курсу морального спрямування або вивчення відповідних питань в рамках курсу "Здоров’я, безпека і добробут".
Які питання повинні розкрити вчителі у змісті цих програм:
- емоційного здоров’я,
- розвитку особистості та її психічних процесів,
- емоційного інтелекту,
- особливостей поведінки і їх наслідків,
- ефективного спілкування,
- самоконтролю,
- булінгу і протидії його проявам,
- критичного ставлення до інформації,
- соціального здоров’я,
- сім’ї та батьківства,
- моральних і етичних цінностей,
- життєвої самоідентифікації, сенсу життя, ідеалів і світогляду,
- взаємозв'язку складових здоров’я,
- благодійності, гуманності, підтримки осіб з особливими потребами,
- прийняття відмінностей між людьми,
- толерантного ставлення до поглядів і переконанням, поваги до ідей інших осіб,
- спонсорства, меценатства та волонтерства.
Також у дітей треба сформувати вміння діяти як відповідальний громадянин, брати участь у громадській діяльності, проявляти терпимість, створювати атмосферу довіри, працювати в команді, дотримуватись правил відповідального і етичної поведінки.
Вчителі мають навчити учнів поваги до прав людини, поваги до себе й інших людей, сприйняття демократичних цінностей, відповідальності за особистий і суспільний добробут, чесності, терпимості, етичне і відповідальне ставлення до інших.
Що відомо про типову освітню програму для 5 – 9 класів
Міністерство освіти і науки розробило типову освітню програму, яка створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5 – 9 класах із 2022 року.
Відповідно до типової освітньої програми для 5 – 9 класів навчальне навантаження учнів не збільшується. Так, при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:
- для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;
- для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;
- для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;
- для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;
- для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.
Зокрема, школи мають можливість впроваджувати в освітній процес галузеві та міжгалузеві інтегровані курси, зокрема:
- "Робототехніка",
- STEM,
- "Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури)",
- "Історія: Україна і світ”,
- "Здоров'я безпека та добробут",
- "Підприємництво і фінансова грамотність".
- один з предметів "Етика", "Культура добросусідства" тощо.
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