Що буде, якщо випускник Президентського вишу відмовиться від державної роботи

Студенти Президентського університету після закінчення навчння повинні будуть кілька років відпрацювати в держустанові. Якщо ж випускник відмовиться від цього, йому доведеться компенсувати велику суму грошей.

Так, у випадку відмови випускника Президентського університету від роботи в держсекторі, він повинен буде сплатити компенсацію навчання у триразовому розмірі. Це передбачає концепція навчального закладу.

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"Якщо студент зацікавив роботодавця, він компенсує навчання у триразовому розмірі", – йдеться у концепції створення Президентського університету.

Водночас заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук заявив, що цей підхід є концептуальним і, можливо, буде доопрацьований і змінений.

Ця норма потребує доопрацювання та юридичного оформлення... Ми не говоримо, що це догма. Можливо, є інший механізм, який дасть змогу зробити так, щоб усі випускники залишалися в Україні та працювали на державу,

– сказав він.

Також, згідно з концепцією "Президентського університету", після закінчення вишу студентам буде гарантовано працевлаштування у державних компаніях, органах влади, дослідних та наукових інститутах.

Зазначено, що після закінчення вишу студент зобов'язаний пропрацювати у державному секторі за принципом "скільки навчався – стільки працюєш", тобто щонайменше 4 роки.

За словами заступника міністра, перший набір "Президентського університету" становитиме 120 студентів. Надалі з року в рік набір збільшуватиметься, а максимальна можлива кількість студентів становитиме 2,5 тис. осіб.

Він додав, що у Президентському виші заплановано бюджетну форму навчання, але у МОН не виключають, що в майбутньому буде запроваджено і контрактну форму навчання, зокрема для іноземних студентів.

Що відомо про Президентський університет

Ще 31 травня Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розпочати підготовку проекту створення "Президентського університету".

В університеті планують готувати фахівців і проводити дослідження за такими напрямами:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров'я;

глобалізація та міжнародні комунікації.

Будівництво "Президентського університету" на території державного ВДНГ у Києві за три роки коштуватиме 7,2 мільярда гривень. На території вишу хочуть розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об'єкти соціальної сфери та зону рекреації та спорту.



Проєкт Президентського університету / Скріншот 24 каналу

Очікується, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. До цієї дати розплановано комплекс будівельних та організаційно-підготовчих робіт. А завершити будівництво хочуть у жовтні 2025 року.