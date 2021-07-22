Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з телеканалів розповів, що буде з чиновниками, які не складуть тест на знання державної мови та чи може це призвести до корупції.

Цікаво Класифікація рівнів володіння державною мовою: що передбачає кожен рівень та кому потрібен іспит

За його словами, закон один для всіх, тож іспит на володіння мовою мають складати і ті, хто працює чи претендує на посаду в секретаріаті Кабміну, і навіть місцева адміністрація.

Що буде з тими, хто не складе іспит? Немчінов наголосив, що такі особи зможуть протягом 4 місяців перездати тестування. І за цей час людина зможе підтягнути свої знання і отримати на іспиті кращих результат.

Немчінов додав, що складати іспит з державної мови чиновникам було потрібно і раніше, але тепер вони зобов'язані документально підтвердити його результат.

Звичайно, така норма була присутня, але не було вимоги з приводу підтвердження цього рівня у вигляді свідоцтв, які зараз будуть видаватися за результатами тестування. До цього часу більшість фахівців не проходили їх,

– відповів міністр Кабміну.

Чи може виникнути корупція через іспит? Немчінов каже, що корупція під час складання цього тесту виключена, оскільки чиновники не контактують з людиною, яка визначає рівень їх знання державної мови.

Яким є іспит для держслужбовців

Іспит на рівень володіння державною мовою передбачає чотири частини:

"Культура мови" (24 тестових завдання)

"Читання" (20 тестових завдань)

Учасникам тестування необхідно буде виконати завдання, які перевіряють вміння застосовувати українську мову в умовах службової комунікації, дотримуватися норм української літературної мови, розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту тощо.

"Письмо" (одне завдання відкритого типу)

Претенденти на посаду держслужбовця повинні будуть прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми. Створений текст має містити щонайменше 100 слів.

"Мова" (два завдання відкритого типу)

Претендент матиме можливість показати вміння спілкуватися на різні теми, не прив’язані до вузького професійного спрямування. Це буде монолог та діалог учасника. Тривалість не перевищуватиме 20 хвилин.

На цьому етапі оцінюватимуть насамперед логічність, послідовність, лексичну й граматичну правильність мовлення, здатність підтримувати чи починати розмову, уміння висловлювати свої уподобання, переконувати, дискутувати тощо.

Як виглядає іспит на рівень володіння українською мовою – зразок роботи можна переглянути за посиланням.

До слова, під час першого мовного іспиту, який охочі складали 19 липня, стався технічний збій, тож учасники на певний час призупиняли роботу. Час, витрачений на ліквідацію збою, учасникам додали. Більше про це – читайте у статті.