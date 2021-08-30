Постанова містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись директори шкіл, учні та вчителі у новому навчальному році з метою запобігання поширенню COVID-19.

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Чи мають учні та вчителі бути в масках

У МОЗ зазначають, що учні початкової школи можуть пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.

А вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфіковувати, згідно з інструкційями виробника.



Захисні щитки для вчителя / Фото dilo.net

Окрім того персонал школи має заходити зранку до приміщення лише за умови використання засобів індивідуального захисту (респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот).

Якщо у когось зі співробітників виявили підвищену температурою тіла понад 37,2 ºС або інші ознаки COVID-19, то його не зможуть допустити до роботи.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19

У разі виявлення ознак коронавірусу в учня/учениці, він /вона повинен одягнути маску. Окрім того, його/її мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.

У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію.

Інші карантинні правила у школах

Директор школи має створити графік, за яким відбувається допуск учнів до приміщення (потрібно використати всі можливі входи до школи).

Пересування учнів між навчальними кабінетами, аудиторіями повинно бути мінімізованим. Бажано проводити уроки впродовж дня для одного і того ж класу в одній і тій самій аудиторії тощо.

У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.

За можливості треба забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі. Наповненість класів (груп) закладів освіти повинна відповідати вимогам встановлених урядом.

Після кожного уроку треба проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.

На всіх входах до школи треба організувати місця для обробки рук антисептиками. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.

Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очистити і дезінфікувати поверхні (в тому числі дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо).

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Протиепідемічні заходи у шкільних їдальнях

Керівник школи має розробити графік харчування учнів. Рекомендовано провести розрахунок максимальної кількості учнів, які можуть одночасно вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр.

Організація мультипрофільного харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється.

Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти не дозволяється. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини.

При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4 осіб.

Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою (респіратором чи захисним щитком), а також одноразовими рукавичками.

При організації харчування необхідно забезпечити умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни – рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептики.

До слова, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі.

Проте якщо буде ускладнення епідситуації та зростання кількості захворювання на COVID-19, і країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. Всі інші перейдуть на дистанційне навчання.