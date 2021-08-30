Постанова містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись директори шкіл, учні та вчителі у новому навчальному році з метою запобігання поширенню COVID-19.

Важливо Навчання під час карантину та перший урок: МОН дало роз’яснення щодо нового навчального року

У МОЗ зазначають, що учні початкової школи можуть пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.

А вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфіковувати, згідно з інструкційями виробника.


Захисні щитки для вчителя / Фото dilo.net

Окрім того персонал школи має заходити зранку до приміщення лише за умови використання засобів індивідуального захисту (респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот).

Якщо у когось зі співробітників виявили підвищену температурою тіла понад 37,2 ºС або інші ознаки COVID-19, то його не зможуть допустити до роботи.

У разі виявлення ознак коронавірусу в учня/учениці, він /вона повинен одягнути маску. Окрім того, його/її мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.

У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію.

  • Директор школи має створити графік, за яким відбувається допуск учнів до приміщення (потрібно використати всі можливі входи до школи).
  • Пересування учнів між навчальними кабінетами, аудиторіями повинно бути мінімізованим. Бажано проводити уроки впродовж дня для одного і того ж класу в одній і тій самій аудиторії тощо.
  • У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.
  • За можливості треба забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі. Наповненість класів (груп) закладів освіти повинна відповідати вимогам встановлених урядом.
  • Після кожного уроку треба проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.
  • На всіх входах до школи треба організувати місця для обробки рук антисептиками. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.
  • Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очистити і дезінфікувати поверхні (в тому числі дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо).

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  • Керівник школи має розробити графік харчування учнів. Рекомендовано провести розрахунок максимальної кількості учнів, які можуть одночасно вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр.
  • Організація мультипрофільного харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється.
  • Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти не дозволяється. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини.
  • При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4 осіб.
  • Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою (респіратором чи захисним щитком), а також одноразовими рукавичками.
  • При організації харчування необхідно забезпечити умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни – рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептики.

До слова, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі.

Проте якщо буде ускладнення епідситуації та зростання кількості захворювання на COVID-19, і країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. Всі інші перейдуть на дистанційне навчання.