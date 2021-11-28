Щира та закохана в освіту: як колеги згадують померлу Любомиру Мандзій

У суботу, 27 листопада, померла Любомира Мандзій. Життя колишньої виконувачки обов'язків міністра освіти обірвалося у віці 48 років.

Колеги та друзі Любомири Мандзій згадують її з теплом та любов'ю. Спогади про колишню міністерку зібрав 24 канал.

Важливо "Таких людей називають світочами науки": померла ексміністерка освіти Любомира Мандзій

Андрій Садовий

Джерело: фейсбук Андрія Садового

Мер Львова заявив, що пані Любомира була дуже потужними професіоналом, таких людей називають світочами науки.

Нам всім дуже бракуватиме її мудрих порад та рішень. Співчуття рідним та друзям! Світла пам'ять,

– написав Садовий.

Володимир Зеленський

Джерело: ОП

На сторінці Офісу Президента від імені Володимира Зеленського висловили щирі співчуття рідним і близьким пані Мандзій, а також усім, хто знав її особисто.

Українська освіта втратила справжнього педагога, людину, віддану справі навчання нових поколінь. Україна втратила патріотку, гідну громадянку, для якої життя без цинізму було особистим правилом,

– мовиться у повідомленні.

Колеги та друзі запам'ятають її турботливість, готовність прийти на допомогу, її сміливість та вміння захищати свої принципи, додали в ОП.

Сергій Шкарлет

Джерело: телеграм Сергія Шкарлета

Міністр освіти та науки України назвав пані Мандзій закоханою в освіту жінкою і подякував за нагоду працювати разом. Він підкреслив, що вона була щирою, цілеспрямованою та професійною людиною.

Лілія Фещук

Джерело: фейсбук Лілії Фещук

Подруга та колега Любомири Мандзій зізналася, що важко переживає втрату.

Боляче, невимовно боляче говорити та писати ці слова про світлу, усміхнену, щиру людину, яка завжди була поряд. Ми мали перейти у звертанні на "ти", але не судилось,

– сказала Лілія Фещук.

Вона зауважила, що Мандзій підтримала її у непростий час і несла багато добра.

"Ми так раділи твоїм візитам до школи, ми так любили зустрічатись і насолоджуватися спілкуванням… І все обірвалось... Напевно, Бог щось переплутав", – написала колега Мандзій.

Фещук також опублікувала спільні світлини з ексміністеркою.



Лілія Фещук та Любомира Мандзій / Фото з фейсбуку Лілії Фещук

Олена Пономарьова

Джерело: фейсбук Олени Пономарьової

Засновниця та голова Батьківської ради Львівщини Олена Пономарьова висловила щирі слова співчуття рідним та близьким Любомири Мандзій. Вона назвала її молодою, красивою, світлою і справжньою людиною.

Важко передати словами мої співчуття родині, друзям, але й мовчати не можу. Боляче сприймати й усвідомлювати, що її немає… Щирої, відкритої як посадовця, справжньої освітянки й небайдужої людини,

– зазначила Пономарьова.

Ольга Карабан

Джерело: фейсбук Ольги Карабан

Колишня студентка пригадала, як пані Мандзій, викладаючи політологію, відправила усю групу на перездачу.

За її словами, ми могли б скласти його краще. Пригадую, мені це вдалося лише з третьої спроби... Дякую їй за ті знання, які вона наполегливо вкладала в наші голови. Пам'ятатиму,

– написала Карабан.

Денис Шмигаль

Джерело: телеграм Дениса Шмигаля

Український прем'єр мав нагоду особисто знати Любомиру Мандзій. Він схарактеризував як щиру, позитивну та віддану улюбленій справі людину.

Що сказали інші колеги Мандзій

Під постом на сторінці у фейсбуці Любомири Мандзій тисячі людей залишили скорботні слова. Серед них:

Ексміністерка освіти та науки Лілія Гриневич: "Глибоко співчуваю родині. Це велика втрата для української освіти. Вічна пам'ять і царство небесне! До останнього Любомира боролася з безжальною хворобою, вириваючи у неї час для своєї сім'ї й для праці".

Колишня міністерка освіти Ганна Новосад: "Люблю тебе дуже. І ніколи не зможу повірити, що тебе нема. Спочивай з миром, моя Любомиро".

Викладачка Ніна Ржевська: "Дуже боляче. Пішла з життя, бо тяжко хворіла, але як легко працювала і творила добро. Пам'ятатиму завжди як свою допитливу студентку, як принципову колегу, приятельку... Любомира, зроблена з невичерпної життєвої енергії, пішла у Засвіти. Хай царює там поправу".

Життя Любомири Мандзій обірвалося 27 листопада. Точну причину смерті не називають, однак деякі ЗМІ повідомили, що міністерка мала онкологічне захворювання. У Мандзій лишилися син та чоловік.

Як повідомили у МОН, прощання з пані Мандзій відбудеться 29 листопада. Парастас відбудеться в неділю 28 листопада 2021 року о 19:00 год у храмі Вознесіння Господнього.

Що відомо про Любомиру Мандзій