Ще чотири міста переводять учнів на дистанційне навчання

У багатьох містах України погіршилася ситуація з COVID-19, і особливо почали хворіти діти. Тож, школи вирішили переходити на дистанційне навчання.

З понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України вже перейшли на дистанційне навчання. Тепер до них приєдналися ще кілька міст.

До теми Як у Києві працюють школи через погіршення ситуації з COVID-19

Чернігів

Міська комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам з середи, 26 січня, переходити на дистанційне навчання, враховуючи ситуацію в кожному закладі. Але, за даними видання Newch.tv, це не стосуватиметься учнів початкових класів, вони продовжать очне навчання.

Через різкий спалах захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ серед дітей у Чернігові деякі заклади освіти перейшли на онлайн-навчання (школи №3, 4, 6, 9, 24, 27). Про це повідомив керівник управління освіти Василь Білогура. Нині на коронавірус хворіє 40 чернігівських дітей. На самоізоляції перебуває 34 класи.

Закарпаття

У Закарпатті регіональна комісія ТЕБ та НС рекомендувати перевести навчання в школах на дистанційну форму.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, ситуація з поширенням коронавірусу є доволі загрозливою. Якщо минулі шість тижнів спостерігався спад захворюваності, то за останній – кількість нових випадків зросла на 87%.

За його словами, особливо хворіють діти. Протягом останнього тижня у 4 рази більше фіксують випадків інфікування COVID-19 серед молодшого населення.

Додамо, що з 24 січня на дистанційне перейшли всі школи Ужгорода, а також школи Виноградівської та Великолучківської громад.

Рівне

Рівненські школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. Як повідомляє Рівне1, таке рішення прийняли у зв'язку із зростанням кількості хворих учнів та вчителів. Ще раніше десять шкіл Рівного навчалися дистанційно.

В області наразі близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ. Як навчатимуться 1 – 4 класи вирішуватимуть педагогічні ради. Дитячі садки продовжать працювати в очному режимі.

Волинь

Із 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання, інформує Луцька міська рада. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів.

У Луцьку суттєво погіршилася епідемічна ситуація, зросла кількість захворюваності учнів на грип/ГРВІ, СOVID-19 та інші супутні захворювання. Станом на 25 січня на уроках перебувають не більше 10 – 12 дітей у класах. Хворіють також і вчителі.

Учні початкової (1 – 4 класи) школи та навчально-реабілітаційного центру (1 – 10 класи) навчатимуться в очному режимі. Садочки також продовжують працювати без змін.

Де ще учні перейшли на дистанційку

Через збільшення кількості хворих місцева влада в регіонах ухвалила рішення про переведення школярів на онлайн-заняття. Це стосується не лише шкіл, а й позакласних гуртків. Йдеться про такі міста:

Львів

Івано-Франківськ

Ужгород

Чернівецька область

Суми

Тернопіль

До слова, учнів 5 – 11 класів у Львові перевели на дистанційне навчання на два тижні. А щодо учнів початкових класів – то тут рішення прийматимуть директори шкіл. Деталі – читайте у статті.