З понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України вже перейшли на дистанційне навчання. Тепер до них приєдналися ще кілька міст.

До теми Як у Києві працюють школи через погіршення ситуації з COVID-19

Чернігів

Міська комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам з середи, 26 січня, переходити на дистанційне навчання, враховуючи ситуацію в кожному закладі. Але, за даними видання Newch.tv, це не стосуватиметься учнів початкових класів, вони продовжать очне навчання.

Через різкий спалах захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ серед дітей у Чернігові деякі заклади освіти перейшли на онлайн-навчання (школи №3, 4, 6, 9, 24, 27). Про це повідомив керівник управління освіти Василь Білогура. Нині на коронавірус хворіє 40 чернігівських дітей. На самоізоляції перебуває 34 класи.

Закарпаття

У Закарпатті регіональна комісія ТЕБ та НС рекомендувати перевести навчання в школах на дистанційну форму.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, ситуація з поширенням коронавірусу є доволі загрозливою. Якщо минулі шість тижнів спостерігався спад захворюваності, то за останній – кількість нових випадків зросла на 87%.

За його словами, особливо хворіють діти. Протягом останнього тижня у 4 рази більше фіксують випадків інфікування COVID-19 серед молодшого населення.

Додамо, що з 24 січня на дистанційне перейшли всі школи Ужгорода, а також школи Виноградівської та Великолучківської громад.

Рівне

Рівненські школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. Як повідомляє Рівне1, таке рішення прийняли у зв'язку із зростанням кількості хворих учнів та вчителів. Ще раніше десять шкіл Рівного навчалися дистанційно.

В області наразі близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ. Як навчатимуться 1 – 4 класи вирішуватимуть педагогічні ради. Дитячі садки продовжать працювати в очному режимі.

Де ще учні перейшли на дистанційку

Через збільшення кількості хворих місцева влада в регіонах ухвалила рішення про переведення школярів на онлайн-заняття. Це стосується не лише шкіл, а й позакласних гуртків. Йдеться про такі міста:

Львів

Івано-Франківськ

Ужгород

Чернівецька область

Суми

Тернопіль

До слова, учнів 5 – 11 класів у Львові перевели на дистанційне навчання на два тижні. А щодо учнів початкових класів – то тут рішення прийматимуть директори шкіл. Деталі – читайте у статті.