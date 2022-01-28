У більшості регіонів місцева влада ухвалила рішення про переведення старшокласників на онлайн-заняття. Водночас деякі школи запровадили дистанційку навіть для учнів початкових класів.

Важливо Що потрібно знати про дистанційне навчання у школах: важливі деталі від МОН

Раніше ми повідомляли, що на дистанційку вже перейшли школи в таких містах: Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Буковина, Суми, Херсон, Тернопіль, Чернігів, Закарпаття, Рівне та Волинь. В інших містах на карантин перевели окремі класи, а не всі школи.

В яких ще містах школи йдуть на дистанційку з 31 січня

Полтава

З 31 січня учні 5 – 11 класів мають перейти на дистанційне навчання, щонайменше на 2 тижні. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Полтаві.

Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу вирішили забезпечити дистанційку для старшокласників, але дозволити відвідування садочків та початкових класів, пише видання "Зміст".

Миколаїв

З понеділка учні 5 – 11 класів та вихованці позашкільної освіти перейдуть на дистанційне навчання. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні міської комісії ТЕБ та НС у зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації.

Здобувачі освіти у садочках та спеціальних школах, а також 1 – 4 класи шкіл працюватимуть у штатному режимі, передає "Інше TV".

Хмельницький

Міська комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про переведення з 31 січня, учнів 1 – 11 класів на дистанційне навчання, пише пресслужба Хмельницької міської ради. Попередньо дистанційне навчання триватиме до 4 лютого.

При цьому зазначається, що заклади дошкільної освіти, спеціальні школи №32 та 33 працюватимуть в очному форматі. Заклади позашкільної освіти теж переходять на дистанційну форму навчання.

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Водночас міська влада Києва прийняла рішення про роботу навчальних закладів під час карантину. Попри погіршення ситуації з COVID-19, столичні школи та садочки не будуть закриватися на карантин.

У КМДА наголосили, що директори самостійно приймають рішення про перехід на дистанційку, залежно від рівня захворюваності в школі чи садочку. Сьогодні у Києві серед вчителів та учнів хворіють на ГРВІ та коронавірус трохи більше 1%.

До слова, дистанційне навчання в українських школах знову стало масовим через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 та ГРВІ. Міносвіти 26 січня рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання.

Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

У відомстві додали, що учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється навчатися очно.