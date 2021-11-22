Ще в одному регіоні відновили очне навчання та відсторонили невакцинованих освітян
Джерело:Суспільне
З 22 листопада учні 1 – 11 класів в Одесі вийшли на очне навчання. Цьому посприяла вакцинація вчителів та відсторонення нещеплених. Так, у місті 97% освітян отримали вакцину.
Водночас через відсутність щеплення від роботи відсторонили 132 працівників, з яких 32 вчителі.
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Очне навчання у школах
В Одесі відновили очне навчання для всіх школярів – з 1 по 11 класи.
Відомо, що наразі 9 класів закрито на дистанційне навчання, з них 6 – через коронавірус, 2 – за заявами батьків і 1 через те, що вчителька початкових класів має лише одну дозу вакцини.
Також зараз закриті 19 груп дошкільних навчальних закладів, минулого тижня було 23.
Відсторонення вчителів в Одесі
В Одесі 97,2% працівників закладів освіти пройшли курс вакцинації проти COVID-19. Проте 132 працівників довелося відсторонити від роботи.
За словами чиновниці Олени Буйневич, більшість з відсторонених освітян це технічний персонал, і лише 32 вчителі.
На сьогодні хворіє 86 працівників закладів освіти. Минулого тижня було 113, позаминулого понад 200. Тож кількість зменшується,
– зазначила директорка департаменту.
До слова, з 22 листопада близько 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. У МОЗ та ВООЗ спростовують інформацію, що учні є основними розповсюджувачами вірусу. Фахівці стверджують, що передачі COVID-19 у школах можна запобігти за допомогою карантинних заходів.
Окрім того, МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів.
Які міста відновили очне навчання в Україні
- Київ
- Чернівці
- Черкаси
- Миколаїв
- Рівне
- Львів
- Івано-Франківськ
- Житомир
- Харків