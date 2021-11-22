Ще в одному регіоні відновили очне навчання та відсторонили невакцинованих освітян

З 22 листопада учні 1 – 11 класів в Одесі вийшли на очне навчання. Цьому посприяла вакцинація вчителів та відсторонення нещеплених. Так, у місті 97% освітян отримали вакцину.

Водночас через відсутність щеплення від роботи відсторонили 132 працівників, з яких 32 вчителі.

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Очне навчання у школах

В Одесі відновили очне навчання для всіх школярів – з 1 по 11 класи.

Відомо, що наразі 9 класів закрито на дистанційне навчання, з них 6 – через коронавірус, 2 – за заявами батьків і 1 через те, що вчителька початкових класів має лише одну дозу вакцини.

Також зараз закриті 19 груп дошкільних навчальних закладів, минулого тижня було 23.

Відсторонення вчителів в Одесі

В Одесі 97,2% працівників закладів освіти пройшли курс вакцинації проти COVID-19. Проте 132 працівників довелося відсторонити від роботи.

За словами чиновниці Олени Буйневич, більшість з відсторонених освітян це технічний персонал, і лише 32 вчителі.

На сьогодні хворіє 86 працівників закладів освіти. Минулого тижня було 113, позаминулого понад 200. Тож кількість зменшується,

– зазначила директорка департаменту.

До слова, з 22 листопада близько 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. У МОЗ та ВООЗ спростовують інформацію, що учні є основними розповсюджувачами вірусу. Фахівці стверджують, що передачі COVID-19 у школах можна запобігти за допомогою карантинних заходів.

Окрім того, МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів.

Які міста відновили очне навчання в Україні

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі.