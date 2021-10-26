Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні. Вона також рекомендує профтехам області перейти на дистанційне навчання з 27 жовтня.

До теми Дистанційка чи додаткові канікули: як працюють школи в регіонах червоної зони

Директор Департаменту освіти Валентин Арендарчук наголосив, що у Житомирі збільшилася кількості випадків захворюваності серед дітей на коронавірус.

За його словами, вже 46 випадків COVID-19 в школах та 2 в дошкільних закладах. Тому там запропонували продовжити канікулярний період для школярів до 7 листопада.

Коронавірус у Житомирі! Місто наразі у помаранчевій зоні карантину. У Житомирській області за добу, 25 жовтня, виявили понад 285 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в Україні за минулу добу зареєстрували 19 120 нових випадків зараження COVID-19.

Де ще продовжили канікули? У Запоріжжі та Черкасах школярі відпочиватимуть на тиждень довше. Місцева влада дозволила продовжити канікули. Тож діти у цих містах на канікулах з 18 жовтня по 1 листопада.

До слова, вже понад 88% освітян отримали хоча б одну дозу вакцинації проти COVID-19. В Україні наразі є лише одна область, де досі не отримали щеплення достатньо вчителів, – це Рівненська область. Де вакцинували найбільше педагогів – читайте у статті.