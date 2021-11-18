Ще в одному місті відновили очне навчання у школах

У Миколаєві з 17 листопада учні 43 шкіл повернулися до очного навчання. Це сталося завдяки тому, що в закладах освіти вакциновано 100% працівників.

Миколаївська міська рада повідомила, що станом на 17 листопада на самоізоляції перебувають 16 класів шкіл та 23 групи в дитячих садках.

До теми Школи мають повернутися до очного навчання, більшість вчителів вакцинована, – Шмигаль

Загалом мережа шкіл у Миколаєві налічує 68 установ. З них 43 заклади освіти вже повернулися до очного навчання.

Які школи у Миколаєві відновили очне навчання

За парти повернулися учні шкіл № 1, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 60, 61, 64, 65, класичного ліцею, економічних ліцеїв № 1 та № 2, юридичного ліцею.

Також очне навчання відновили школа з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання, Перша українська гімназія ім. М. Аркаса, гімназія № 3, морський ліцей та муніципальний колегіум.

Оскільки місто перебуває в червоній зоні карантину, то обов’язковою є стовідсоткова вакцинація всього колективу закладу двома дозами, тобто повний курс вакцинації.

Водночас в інших школах, де працівники мають лише по одній дозі вакцини проти COVID-19, очно навчаються лише 1 – 4 класи, старші учні – дистанційно.

Як тільки черга доходить до другої дози і таких працівників стає 100 %, то школи повертаються до очного навчання. Це відбувається щодня,

– розповіли у міськраді.

Які ще міста відновили очне навчання

У Миколаївській області за минулу добу , 17 листопада, зафіксували 900 випадків коронавірусу. Загалом по Україні за добу виявили понад 20 тисяч нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1478 дітей. На жаль, коронавірус забрав життя ще 752 людини.

До слова, МОН звернулося до місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів, а школи готові повернути дітей за парти.

Станом на 17 листопада кілька областей повністю відновили очне навчання. Зокрема:

Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.

– школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання. Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.

– для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання. Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.

– початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада. Київ – столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада.

– столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада. Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.

– в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників. Черкаси – поки з 35 шкіл Черкас нині 16 працюють у звичному режимі. Решта – до кінця робочого тижня, 19 листопада, також повернеться до очної форми навчання.

Додамо, що станом на ранок 18 листопада принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,5% працівників шкіл. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 538 тисяч працівників шкіл (майже 83%).

Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються такі області: