Ще одне місто відправляє учнів 5 – 11 класів на дистанційку

З понеділка, 24 січня, учні 5 – 11 класів в Сумах переходять на дистанційне навчання. Учні початкових класів продовжують ходити до школи.

Начальниця управління освіти і науки Сумської міської ради Антоніна Данильченко наголосила, що перехід старшокласників на онлайн-навчання зумовлений ростом захворюваності на коронавірус.

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За її словами, комісія з ТЕБ та НС ухвалила, що з 24 січня працювати можуть лише:

садочки,

спеціальні заклади освіти,

початкові школи.

Проте всі працівники освіти цих навчальних закладів мають бути повністю вакциновані проти COVID-19.

Водночас для учнів 5 – 11 класів шкіл Сум запровадити дистанційну форму навчання.

Які ще міста переходять на дистанційку

Вже відомо, що у трьох регіонах школи переходять на дистанційне навчання через зростання кількості хворих на коронавірус:

Чернівецька область – з 21 січня на два тижні на онлайн-навчання перейдуть усі школи області.

– з 21 січня на два тижні на онлайн-навчання перейдуть усі школи області. Львів – з 24 січня дистанційно навчатимуться учні 5 – 11 класів щонайменше 2 тижні.

– з 24 січня дистанційно навчатимуться учні 5 – 11 класів щонайменше 2 тижні. Тернопіль – з 20 січня на дистанційку перейшли учні 5 – 11 класів у 16 школах Тернополя. Доля очного навчання в ще кількох школах обласного центру вирішиться найближчими днями.

Додамо, що за даними МОЗ, уже 7 областей відповідають критеріям помаранчевої зони епідемічної небезпеки:

Житомирська;

Івано-Франківська;

Львівська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська.

У Сумській області протягом останньої доби, 20 січня, коронавірус підтвердили у 1158 людей. Це новий рекорд захворюваності з 11 листопада минулого року.За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 138 831 людини, з яких майже 3 тисячі людей померли. Одужання підтвердили у 128,5 тисяч жителів області.

Раніше було відомо, що 17 шкіл Сумщини перейшли на дистанційне навчання, бо зросла кількість хворих на COVID-19 дітей.