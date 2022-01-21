Начальниця управління освіти і науки Сумської міської ради Антоніна Данильченко наголосила, що перехід старшокласників на онлайн-навчання зумовлений ростом захворюваності на коронавірус.
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За її словами, комісія з ТЕБ та НС ухвалила, що з 24 січня працювати можуть лише:
- садочки,
- спеціальні заклади освіти,
- початкові школи.
Проте всі працівники освіти цих навчальних закладів мають бути повністю вакциновані проти COVID-19.
Водночас для учнів 5 – 11 класів шкіл Сум запровадити дистанційну форму навчання.
Які ще міста переходять на дистанційку
Вже відомо, що у трьох регіонах школи переходять на дистанційне навчання через зростання кількості хворих на коронавірус:
- Чернівецька область – з 21 січня на два тижні на онлайн-навчання перейдуть усі школи області.
- Львів – з 24 січня дистанційно навчатимуться учні 5 – 11 класів щонайменше 2 тижні.
- Тернопіль – з 20 січня на дистанційку перейшли учні 5 – 11 класів у 16 школах Тернополя. Доля очного навчання в ще кількох школах обласного центру вирішиться найближчими днями.
Додамо, що за даними МОЗ, уже 7 областей відповідають критеріям помаранчевої зони епідемічної небезпеки:
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Львівська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська.
Раніше було відомо, що 17 шкіл Сумщини перейшли на дистанційне навчання, бо зросла кількість хворих на COVID-19 дітей.