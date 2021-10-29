Ураховуючи надзвичайну ситуацію, в Департаменті освіти просять приділити особливу увагу вакцинації освітян Але поки для учнів продовжили канікули до 7 листопада.

До теми Школи можуть обирати: в Чернівцях школярі можуть перейти на дистанційку або канікули

Зазначимо, що канікули в черкаських школах розпочались на тиждень раніше – з 18 жовтня й мали тривати до 24 жовтня. Згодом їх продовжили ще до 31 жовтня й з 1 листопада діти мали виходити на навчання. Але тепер їх знову радять продовжити.

Заступник директора департаменту освіти Черкас Богдан Бєлов розповів, що продовження канікул школам до 7 листопада має рекомендаційний характер.

Ми рекомендуємо школам продовжити канікули на тиждень згідно із рекомендаціями МОН,

– сказав він.

Чиновник додав, що така рекомендація пов'язана із стрімким зростанням інфікування на коронавірусну хвороби.

Коронавірус у Черкасах! В області коронавірус зафіксували серед 793 жителів, а по всій країні – 26 870 нових випадків COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,8 мільйона осіб, летальних випадків – 66 852.

Де ще продовжили канікули

В кількох регіонах України школи продовжили канікули до 7 листопада:

У Житомирі канікули для школярів продовжили на тиждень (до 7 листопада, – 24 канал). Також керівникам профтехів рекомендували перейти на дистанційне навчання.

канікули для школярів продовжили на тиждень (до 7 листопада, – 24 канал). Також керівникам профтехів рекомендували перейти на дистанційне навчання. Школярі Одеси теж відпочиватимуть два тижні – з 25 жовтня до 7 листопада. Яким буде навчання після канікул – наразі невідомо.

теж відпочиватимуть два тижні – з 25 жовтня до 7 листопада. Яким буде навчання після канікул – наразі невідомо. У Кривому Розі осінні канікули в школах продовжили до 7 листопада. Така необхідність викликана епідеміологічною ситуацією в області.

осінні канікули в школах продовжили до 7 листопада. Така необхідність викликана епідеміологічною ситуацією в області. На Волині школам також рекомендували продовжити осінні канікули. Там зараз збільшилося кількість хворих на COVID-19, і хворіють вдвічі більше дітей, ніж вчителів.

школам також рекомендували продовжити осінні канікули. Там зараз збільшилося кількість хворих на COVID-19, і хворіють вдвічі більше дітей, ніж вчителів. І в Запоріжжі продовжили канікули у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості хворих на коронавірус. Діти там відпочиватимуть до 7 листопада.

До слова, з 30 жовтня у червону зону карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Як там будуть працювати школи та виші – читайте у статті.