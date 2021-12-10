Ще одна країна визнаватиме українські дипломи та наукові ступені
Джерело:Урядовий портал
Кабінет Міністрів затвердив угоду між урядами України та Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.
9 грудня 2021 року ухвалили відповідний проєкт постанови уряду.
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Відтепер здобувачі освіти матимуть змогу вільно продовжити професійну діяльність або навчання в обох країнах.
Угода передбачає забезпечення механізму взаємного визнання документів про освіту та наукові ступені, отриманих в Україні та Угорщині.
Реалізація проєкту має на меті продовження освіти або заняття професійною діяльністю в державах, відповідно до їхнього національного законодавства,
— додали в МОН.
Прийняття постанови сприятиме завершенню стороною України внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання угодою чинності.
Цікаво, в Україні навчається понад 76 тисяч іноземних студентів, які представляють 155 країн світу. Вони обирають українські університети через якість освіти та вартість навчання. З яких країн вступають найчастіше – читайте у статті.