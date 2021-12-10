Ще один суд скасував наказ про відсторонення працівника школи від роботи

На Вінниччині суд визнав незаконним наказ про відсторонення працівника школи від роботи. Окрім того, йому виплатять зарплату, яку він не отримував за час відсторонення.

Про це йдеться у рішенні Липовецького районного суду на Вінниччині. Так, суд повністю задовольнив позов працівника проти Турбівської школи №2 про скасування наказу щодо відсторонення від роботи.

До теми Деякі громади економлять на надбавках вчителям, – профспілка освітян

Суд визнав незаконним та скасував наказ про відсторонення від роботи працівника від 8 листопада 2021 року.

Окрім того, школа зобов`язана виплатити працівнику невиплачену зарплату за час незаконного відсторонення від роботи та сплатити судовий збір у розмірі 1 816 гривень.

Додамо що рішення суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо школа не подасть апеляційну скаргу.

Відсторонення вчителів: коротко

З 8 листопада освітяни, які не пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, були відсторонені від роботи без збереження зарплат. За перший тиждень підсторонили близько 10 тисяч педагогів.

Наразі зменшується кількість відсторонених працівників шкіл. Станом на 2 грудня було відсторонено від роботи близько 2 тисяч вчителів. Найбільше відсторонених залишається на Рівненщині – 364 та Київщині – 251 особа.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.