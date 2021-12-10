Про це йдеться у рішенні Липовецького районного суду на Вінниччині. Так, суд повністю задовольнив позов працівника проти Турбівської школи №2 про скасування наказу щодо відсторонення від роботи.

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Суд визнав незаконним та скасував наказ про відсторонення від роботи працівника від 8 листопада 2021 року.

Окрім того, школа зобов`язана виплатити працівнику невиплачену зарплату за час незаконного відсторонення від роботи та сплатити судовий збір у розмірі 1 816 гривень.

Додамо що рішення суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо школа не подасть апеляційну скаргу.

Важливо! Це вже другий прецедент щодо скасування наказу про відсторонення від роботи працівників шкіл. Раніше на Сумщині суд скасував наказ про відсторонення вчителя від роботи через відсутність щеплення проти COVID-19.

Відсторонення вчителів: коротко