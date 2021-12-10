Про це йдеться у рішенні Липовецького районного суду на Вінниччині. Так, суд повністю задовольнив позов працівника проти Турбівської школи №2 про скасування наказу щодо відсторонення від роботи.
До теми Деякі громади економлять на надбавках вчителям, – профспілка освітян
Суд визнав незаконним та скасував наказ про відсторонення від роботи працівника від 8 листопада 2021 року.
Окрім того, школа зобов`язана виплатити працівнику невиплачену зарплату за час незаконного відсторонення від роботи та сплатити судовий збір у розмірі 1 816 гривень.
Додамо що рішення суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо школа не подасть апеляційну скаргу.
Відсторонення вчителів: коротко
- З 8 листопада освітяни, які не пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, були відсторонені від роботи без збереження зарплат. За перший тиждень підсторонили близько 10 тисяч педагогів.
- Наразі зменшується кількість відсторонених працівників шкіл. Станом на 2 грудня було відсторонено від роботи близько 2 тисяч вчителів. Найбільше відсторонених залишається на Рівненщині – 364 та Київщині – 251 особа.
- Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.