У відомстві повідомили, що з понеділка, 29 жовтня, повертаються до навчання за партами учні школи №58 та НВК "Вальдорфська школа".

До теми Очне навчання, скандали та булінг у школах, вакцинація вчителів – підсумки тижня в освіті

Так, вже всі школи Дніпра з понеділка у повному складі (1 – 11 класи) працюватимуть у звичайному режимі.

Коронавірус у Дніпрі! За 25 листопада на Дніпропетровщині підтвердили 1022 нові випадки COVID-19. Наразі цей регіон посідає друге місце серед областей за кількістю випадків коронавірусу. В Дніпропетровській області за добу померли 78 людей.



По всій Україні за минулу добу, 25 листопада, зафіксовано майже 16 тисяч нових випадків коронавірусу, з них – 1394 дітей. За весь час пандемії захворіло понад 3,4 мільйона українців, летальних наслідків – 84 тисячі.

Де ще відновили очне навчання:

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі.

За інформацією МОН, з понеділка, 22 листопада, знову перейшли на очне навчання понад 11 тисяч шкіл. Але досі дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.

Текст публікації Департаменту гуманітарної політики Дніпра:

Школи, які з 29.11.2021 повертаються до навчання за шкільними партами: №58, НВК "Вальдорфська школа". Це означає, що з понеділка усі заклади загальної середньої освіти Дніпра у повному складі (1 – 11 класи) будуть працювати у звичайному режимі.