У відомстві повідомили, що з понеділка, 29 жовтня, повертаються до навчання за партами учні школи №58 та НВК "Вальдорфська школа".
До теми Очне навчання, скандали та булінг у школах, вакцинація вчителів – підсумки тижня в освіті
Так, вже всі школи Дніпра з понеділка у повному складі (1 – 11 класи) працюватимуть у звичайному режимі.
Де ще відновили очне навчання:
- Київ
- Чернівці
- Черкаси
- Миколаїв
- Рівне
- Львів
- Івано-Франківськ
- Житомир
- Харків
- Одеса
Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі.
За інформацією МОН, з понеділка, 22 листопада, знову перейшли на очне навчання понад 11 тисяч шкіл. Але досі дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.
Текст публікації Департаменту гуманітарної політики Дніпра:
Школи, які з 29.11.2021 повертаються до навчання за шкільними партами: №58, НВК "Вальдорфська школа". Це означає, що з понеділка усі заклади загальної середньої освіти Дніпра у повному складі (1 – 11 класи) будуть працювати у звичайному режимі.