Відновлення очного навчання

Про це повідомила заступниця начальника Управління освіти міської ради Олена Горна. На сьогодні всі працівники шкіл Чернігова, задіяні в навчанні, мають "зелений" сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

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Через це у місті вирішили відновити очне навчання. Тож, всі школярі повернулися за парти з понеділка, 29 листопада.

Коронавірус у школах та садочках Чернігова

За словами Олени Горної, на COVID-19 у школах міста нині хворіє 28 учнів та 13 працівників шкіл. На самоізоляції перебуває 17 класів.

У звичайному режимі також працюють всі дитячі садки міста. На коронавірус там хворіє 8 дітей та 20 працівників дошкільних закладів. На самоізоляції перебуває 3 групи.

Нагадаємо, після осінніх канікул тільки одна школа Чернігова повернулася до очного навчання. За парти також сіли учні початкових класів. Решта учнів навчалася дистанційно цілий місяць через відсутність 100% вакцинації у працівників шкіл.

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До слова, станом на 29 листопада понад тисяча шкіл досі вимушені продовжувати дистанційне навчання. У МОН кажуть, що це всього 7,3% шкіл, проте це тисячі учнів, які потребують живого спілкування та очного навчання.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що досі є вчителі, яких відсторонили від роботи. За оперативною інформацією МОН, це 2,8 тисяч педагогів шкіл. Найбільше відсторонень вчителів зафіксовано в Рівненській (384 вчителя) та Київській (281 вчитель) областях.