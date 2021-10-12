Канікули раніше перенесли у школах Харкова, Вінниці та Хмельницького. Тепер до них приєдналися і заклади освіти в Івано-Франківську, Херсоні, Кропивницькому та Сумах. Всі вони планують відправити учнів на канікули вже з 18 жовтня.

До теми Осінні канікули в Україні: коли будуть відпочивати школярі та чи можуть їх перенести

Херсон

Так, міська влада Херсона оголосила про початок осінніх канікул з 18 жовтня. Так вирішила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Голова комісії та заступник Херсонського міського голови Володимир Пепель наголосив, що рішення про перенесення канікул довелося прийняти тому, що і досі відсутні угоди з постачальником газу.

Нові угоди з гарантованим ТОВ "Нафтогаз Трейд" за фіксованою ціною будуть укладені, але для цього потрібен не один день,

– каже Володимир Пепель.

Тому ситуацію з відсутністю газопостачання у бюджетних закладах Херсона комісія визнала надзвичайною і перенесла канікули.

Івано-Франківськ

Учні ліцеїв і гімназій Івано-Франківської громади підуть на канікули з 18 жовтня. Все через те, що у громаді збільшилася захворюваність на ГРВІ серед дітей упродовж вересня-жовтня.

Із тих, хто захворів, найбільша кількість припадає на дітей від 5 до 14 років. Це – 70% від усіх, хто захворів на респіраторні інфекції,

– сказала начальниця управління охорони здоров’я Марія Бойко.

Кропивницький

Водночас у Кропивницькому з 18 до 29 жовтня відпочиватимуть учні 34 шкіл міста. Ще 6 шкіл запланували канікули з 25 жовтня на тиждень.

"Але 12 жовтня на педрадах визначатимуться з датами, тому що є проблеми з дотриманням температурного режиму у цих закладах", – сказала керівниця міського управління освіти Лариса Костенко.

Але у Кропивницькому продовжать навчання школярі наукового ліцею, тому що вони перебувають у приміщенні корпусу педуніверситету. Довгі зимові канікули у них будуть у січні.

Зазначається, що у місті під час канікул працюватимуть 5 позашкільних закладів і 20 центрів позашкільної освіти при школах.

Суми

Сумська міська комісія з ТЕБ та НС рекомендувала управлінню освіти перенести канікули в школах на тиждень 18 – 24 жовтня. Це пов'язано зі збільшенням захворюваності серед учнів та педагогів на ГРВІ та коронавірус.

За словами директорки обласного департаменту освіти Вікторії Гробової, наразі в області з COVID-19 – близько 300 учнів та вчителів. А на дистанційці перебуває 5 шкіл. Ще два заклади через коронавірус пішли на вимушені канікули – Великописарівська спеціалізована школа та Сумський навчально-виховний комплекс.

Які ще міста перенесли канікули для учнів

У Харкові та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 24 жовтня. А вже 25 діти вийдуть на навчання.

У школах Вінницької області осінні канікули також розпочнуться раніше – з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. все для того, щоб "не розривати" вихідні.

Школярі Хмельницької громади підуть на відпочинок швидше, ніж планувалося. У школах канікули триватимуть з 18 по 24 жовтня. Це зробили через тривалі святкові вихідні напередодні.

До слова, в інших областях планують осінні канікули запровадити традиційно, які і рекомендували в МОН, – з 25 по 31 жовтня 2021 року. Проте школи можуть на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість.