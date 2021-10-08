Відповідний наказ МОН отримав один з департаментів освіти. Водночас для всіх 5 класів українських шкіл навчання за реформою НУШ стартує через рік – з 1 вересня 2022 року.

До теми Робототехніка та STEM-освіта: МОН оновило модельні програми для учнів 5 – 6 класів НУШ

Пілотними стали ще три школи з Києва та п’ять із Тернопільщини:

Медична гімназія №33 у Києві;

Школа I-III ступенів №286 у Києві;

Ліцей “Престиж” у Києві;

Збаразька школа №1 на Тернопільщині (додатковий клас);

Тернопільська школа №14 імені Б. Лепкого;

Тернопільська школа № 16 імені В. Левицького;

Тернопільська школа №28;

Шумська школа ступенів №1 Тернопільської області.

Школи розпочали пілотування програми НУШ у 5 класі на підставі клопотань департаментів та управлінь освіти. Всього до цього було 136 пілотних шкіл. Весь перелік шкіл, які розпочали пілотування Нової української школи для учнів – читайте у статті.

Що відомо про НУШ у школах

З 1 вересня 2022 року учні, які перейдуть до 5 класу, навчатимуться за новою освітньою програмою, яку передбачає реформа Нової української школи (НУШ).

За даними МОН, у новій освітній програмі є навчальні плани для шкіл у таких сферах:

мовно-літературній;

математичній;

природничій;

технологічній;

інформатичній;

соціальній і здоров’язбережувальній;

громадянській та історичній;

мистецькій;

фізичній культурі;

мови та літератури корінного народу/національної меншини.

Також передбачають вивчення інтегрованих курсів. Наприклад, "Етика", "Культура добросусідства", "Робототехніка" або інші курси морального спрямування на вибір керівництва школи, "Здоров’я, безпека та добробут", "Підприємництво і фінансова грамотність" тощо.

Після затвердження типової програми чимало батьків обурилися, що кількість навчальних годин для учнів не зменшилася, а навпаки – збільшилася.

У МОН стверджують, що навантаження для учнів залишилося у межах санітарно-дозволених норм:

для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;

6 класу – 31 година на тиждень;

7 класу – 32 години на тиждень;

8 класу – 33 години на тиждень;

9 класу – 33 години на тиждень.

Збільшення кількості навантаження за тиждень у міністерстві пояснюють додатковими годинами для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.



Якою буде типова освітня програма / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

У МОН наголосили, що кількість уроків з фізкультури буде не менше трьох разів на тиждень для кожного класу. Передбачені для цього уроку години не враховують під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

До слова, майже всі школи, які розпочали пілотування НУШ у 2021 році, зіткнулися з новими викликами та труднощами. Що кажуть вчителі та директори про пілотування НУШ – читайте у статті.