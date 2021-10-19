У Луцьку досі не підключили до опалення шість шкіл: № 4, 18, 16, 22, 25 та 11. Зараз у місті лише +10,тож в приміщеннях – холодно. Батьки учнів скаржаться, що школярі сидять на уроках в куртках.

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За їх словами, діти мерзнуть на уроках. При цьому учнів не відправляють ні на канікули, ні на дистанційне навчання. Чиновники кажуть, що ніяких порушень немає.

Моніторять керівники температурний режим в коридорах. Якщо не менше 15 градусів – допускається навчальний процес. Так само в навчальних кабінетах – при 17 градусах допускається навчання,

– пояснив керівник департаменту освіти міськради Луцька.

Він додає, що проблема з опаленням через пориви на трасах. Коли їх ліквідують, тепло дадуть. Водночас якщо питання найближчим часом не вирішиться, тоді будуть скорочувати уроки для учнів.

До слова, у Черкасах школярі пішли на осінні канікули на тиждень раніше – з 18 жовтня. Таке рішення прийняли, щоб зекономити витрати на опалення в закладі освіти. Опалення будуть підключати вже після канікул.