Шахраї знову намагаються продати приміщення Львівського медуніверситету: що відомо

Шахраї вдруге намагаються продати приміщення Львівського медичного університету ім. Данила Галицького, який розташований у центрі міста. Це майно вишу було незаконно відчужене і тепер його хочуть перепродати.

Йдеться про приміщення наукової бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького на вулиці Січових Стрільців 6/2 у центрі Львова. Університет повідомив, що шахраї намагаються вчергове продати майно.

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Приміщення Львівського медуніверситету намагаються продати

Приміщення бібліотеки ЛНМУ, площею 96 квадратних метрів, було незаконно відчужене і зараз університет позивається до суду про його повернення. Але в цей час невідомі намагаються перепродати його.

Стосовно приміщення наукової бібліотеки Медичного університету вже були вчинені шахрайські дії – незаконна приватизація з подальшим продажем, які кілька років оскаржуються в суді. І от 26 липня працівники бібліотеки повідомили, що в одному з вікон виставили оголошення про продаж,

– розповіли у виші.

Працівники університету сконтактували з шахраями та домовилися про зустріч. На зустріч прибули ріелтор та невідомий чоловік, який заявив, що діє від імені власників, один з яких проживає в окупованому Криму, а інший – в окупованому Донецьку.

"Під час розмови працівники вишу повідомили "продавцям", що приміщення, яке ті намагаються продати, є державною власністю та частиною наукової бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького – та не може бути приватизоване чи відчужене”, – додали там.

У результаті представники університету викликали поліцію. Чоловік, який назвався представником продавця, не показав жодних документів. Правоохоронці запросили сторони конфлікту у райвідділ. Водночас юристи ЛНМУ подали офіційну заяву.



Працівники ЛНМУ викликали поліції / Фото пресслужби вишу

Що відомо про приміщення ЛНМУ, яке намагаються продати

Приміщення розміщене на першому поверсі на вулиці Січових Стрільців 6/2 у центрі Львова та наразі не використовується. З 2018 року воно було зачинене та опечатане.

Але у 2020 році стало відомо про договір купівлі-продажу приміщення бібліотеки. Зараз університет оскаржує продаж приміщення в суді. Галицький районний суд Львова у квітні цього року ухвалив рішення заборонити продавати та відчужувати згадане майно.



Приміщення бібліотеки ЛНМУ ім. Д. Галицького / Фото пресслужби вишу

Додамо, що приміщення продають за 280 тисяч доларів (майже 3 тисячі доларів за квадратний метр). Але зараз приміщення тимчасово зняли з продажу до з’ясування усіх обставин.

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