Під час локдауну заборонено відвідувати заклади освіти. Тож, якщо у виші сесія припадає на період з 8 до 24 січня, вони мають відбуватись виключно в дистанційному режимі.

Окрім того, якщо у цей період студенти мають практику, то вона теж має проходити онлайн. Відповідний лист МОН надіслало до керівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, повідомляє пресслужба МОН.

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У Міносвіти додали, що під час впровадження дистанційного навчання варто враховувати рекомендації щодо організації поточного та семестрового контролю, а також атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій.

Також заклади освіти рекомендують запровадити гнучкий режим робочого часу і дистанційної роботи працівників в умовах продовження карантину.

До слова, уряд вводить суворіший карантин через COVID-19 на понад два місяці – з 19 грудня до 28 лютого. На цей період у вишах заборонено:

відвідувати очно заклади освіти групами у понад 20 осіб;

відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% студентів та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю студентів з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів.

Хто зі студентів має йти на самоізоляцію? Під час карантину на самоізоляцію мають йти особи, які прибувають в Україну для навчання з держави із значним поширенням коронавірусу (але це не стосується осіб, які не були в контакті з хворими на COVID-19). Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму (окрім осіб, які не були в контакті з хворими на COVID-19).