Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак вважає, що сертифікація розкриває таланти вчителів, створює для них нові можливості.

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Він висловив сподівання, що процес сертифікації може бути поширений і на інші категорії освітян.

Ми вважаємо, що нові можливості в оцінюванні власних професійних компетентностей мають отримати також і інші категорії педагогічних працівників: директори, вихователі садочків, педагоги інших закладів освіти,

– зазначив Гурак.

За його словами, такі інструменти забезпечення якості як сертифікація зможуть запрацювати на повну силу тільки тоді, коли в країні виникнуть потужні експертні педагогічні спільноти, які візьмуть на себе відповідальність, принаймні частково, за здійснення оцінювання професійних компетентностей.

"Саме над створенням умов для виникнення таких спільнот і їх підтримкою зараз працює Державна служба якості освіти", – додав Руслан Гурак.

Що дала сертифікація вчителів

Голова ДСЯО каже, що сертифікація вчителів за три роки впровадження проєкту стала одним з багатьох чинників підвищення якості освіти. Власне відбулися зміни парадигми оцінки якості викладання в НУШ.

Із запровадженням сертифікації вчителі отримали можливість ділитися своїми напрацюваннями, перевіряти їх «на сприйнятті колег», рости в кваліфікації та професії. І врешті – більше заробляти.

Адже успішно пройдена сертифікація – це 20% надбавки до зарплати. Також це зараховується як:

проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником,

є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.

До слова, пілотний проєкт сертифікації вчителів розпочався у 2019 році, тоді її успішно пройшли 705 педагогів. Водночас у 2020 успішно пройшли всі етапи та отримали 20% надбавки 902 педагоги. Також близько 40% вчителів не пройшли сертифікацію.