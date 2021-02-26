Сертифікації вчителів у 2021 році: 27 лютого пройде перший етап – деталі

Джерело:Міністерство освіти і науки
27 лютого 2021 року стартує незалежне тестування знань та умінь учителів початкової школи. Загалом буде три етапи. А педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають 20% надбавки до зарплати.
Перший етап сертифікації (незалежне тестування) проведе Український центр оцінювання якості освіти.
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Тест буде українською мовою. Він містить 100 завдань, на виконання яких відведено 180 хвилин.
Допуск учасників до пунктів тестування відбуватиметься з 10:15 до 10:50, а саме тестування почнеться об 11:00.
Вчителям варто мати з собою: паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та роздрукований лист-виклик (він розміщений у «Кабінеті учасника сертифікації»). Там зазначені і адреси проведення тестування.Корисно! На ютуб-каналі Українського центру оцінювання якості освіти учасники сертифікації мають можливість ознайомитися із завданнями незалежного тестування попередніх років і коментарями до них.
Два наступні етапи організує Державна служба якості освіти: