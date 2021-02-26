Сертифікації вчителів у 2021 році: 27 лютого пройде перший етап – деталі

27 лютого 2021 року стартує незалежне тестування знань та умінь учителів початкової школи. Загалом буде три етапи. А педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають 20% надбавки до зарплати.

Перший етап сертифікації (незалежне тестування) проведе Український центр оцінювання якості освіти.

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Тест буде українською мовою. Він містить 100 завдань, на виконання яких відведено 180 хвилин.

Допуск учасників до пунктів тестування відбуватиметься з 10:15 до 10:50, а саме тестування почнеться об 11:00.

Вчителям варто мати з собою: паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та роздрукований лист-виклик (він розміщений у «Кабінеті учасника сертифікації»). Там зазначені і адреси проведення тестування.

На ютуб-каналі Українського центру оцінювання якості освіти учасники сертифікації мають можливість ознайомитися із завданнями незалежного тестування попередніх років і коментарями до них.

Два наступні етапи організує Державна служба якості освіти:

на другому вчителі оцінять власну педагогічну майстерність (з 29 березня до 20 квітня).

на третьому – покажуть практичний досвід під час сертифікації (з 20 вересня по 12 листопада).

Що відомо про сертифікацію вчителів у 2021

Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити і заохотити вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.

Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів.

Педагоги, які успішно пройдуть всі етапи, отримають надбавку у 20% до зарплатні.