Сертифікації вчителів у 2021 році: 27 лютого пройде перший етап – деталі
27 лютого 2021 року стартує незалежне тестування знань та умінь учителів початкової школи. Загалом буде три етапи. А педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають 20% надбавки до зарплати.
Джерело:Міністерство освіти і науки
Перший етап сертифікації (незалежне тестування) проведе Український центр оцінювання якості освіти.
До теми Вчителька вилізла на парту, щоб розповісти дітям вірш: відео
Тест буде українською мовою. Він містить 100 завдань, на виконання яких відведено 180 хвилин.
Допуск учасників до пунктів тестування відбуватиметься з 10:15 до 10:50, а саме тестування почнеться об 11:00.
Вчителям варто мати з собою: паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та роздрукований лист-виклик (він розміщений у «Кабінеті учасника сертифікації»). Там зазначені і адреси проведення тестування.
Два наступні етапи організує Державна служба якості освіти:
- на другому вчителі оцінять власну педагогічну майстерність (з 29 березня до 20 квітня).
- на третьому – покажуть практичний досвід під час сертифікації (з 20 вересня по 12 листопада).
Що відомо про сертифікацію вчителів у 2021
- Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити і заохотити вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.
- Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів.
- Педагоги, які успішно пройдуть всі етапи, отримають надбавку у 20% до зарплатні.
- До того ж сертифікація зараховується як проходження чергової або позачергової атестації, що є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.
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