Учителі скаржаться на те, що атестаційні комісії не беруть до уваги документ про успішну сертифікацію, а для присвоєння кваліфікації вимагають брати участь у додаткових заходах з вивчення їх педагогічної діяльності, наприклад, проводити відкриті уроки чи складати звіти про свою роботу.

До теми Чи має право вчитель вигнати дитину з уроку, та що в такому випадку робити батькам

Тому Служба освітнього омбудсмена підготувала роз’яснення щодо проходження атестації сертифікованими педагогами.

Розбіжності у сертифікації та підвищенні кваліфікації

Закон визначає, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації вчителем, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та / або педагогічного звання.

Якщо вчитель успішно пройшов сертифікацію, йому видається сертифікат, який потрібно подавати атестаційній комісії, щоб вона присвоїла наступну кваліфікаційну категорію або педагогічне звання,

– пише пресслужба омбудсмена.

Хоча ця норма чітко встановлює зобов’язання зараховувати успішну сертифікацію для присвоєння вчителю відповідної кваліфікаційної категорії або педагогічного звання, деякі атестаційні комісії трактують її на свій розсуд.

Адже Типове положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджене раніше, не передбачає процедури присвоєння кваліфікації на підставі сертифікату без додаткового вивчення педагогічної діяльності працівника.

За словами освітнього омбудсмена, деякі атестаційні комісії, які знають закони та вміють їх розуміти, без проблем присвоюють вчителям кваліфікаційну категорію на підставі сертифікату.

Читайте також Global Teacher Prize Ukraine 2021: відомі імена та фото 10 найкращих вчителів країни

Водночас інша частина комісій не вважає успішне проходження сертифікації достатньою підставою для присвоєння вчителю кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання. Цими діями вони грубо порушують права педагогів.

Позиція освітнього омбудсмена

Освітній омбудсмен вважає абсолютно незаконними відмови атестаційних комісій виконувати вимогу закону щодо присудження кваліфікації на основі сертифікату. Такі незаконні рішення є беззаперечним доказом непрофесіоналізму.

Омбудсмен вже неодноразово звертався до МОН із відповідними листами з пропозиціями для вирішення цієї колізії та за роз’ясненнями.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є достатньою підставою без будь-яких додаткових умов для негайного присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання,

– заявив Сергій Горбачов.

Також омбудсмен висловлював пропозицію до МОН розробити та винести на громадське обговорення новий проєкт Типового положення про атестацію педагогічних працівників, у якому б передбачалася процедура присвоєння кваліфікації чи звання.

У роз’ясненні, яке було отримане на звернення, МОН повідомило, що вже розроблено проєкт нової редакції.

Як правильно діяти атестаційним комісіям

Якщо існують суперечності між актами, прийнятими різними за ієрархіями органами, застосовується акт, прийнятий вищим органом, як такий, що має більшу юридичну силу. Саме тому норми Типового положення про атестацію застосовуються лише в тій частині, що не суперечить закону про сертифікацію.

Оскільки успішна сертифікація передбачає присвоєння вчителю початкових класів наступної категорії, атестаційні комісії мають її присвоювати безумовно і робити це лише на підставі сертифікату, а не "вигадувати" для вчителів додаткові заходи з перевірки їх педагогічної діяльності.

У листі МОН наголосило, що успішне проходження вчителем сертифікації, підтверджене відповідним сертифікатом, є достатньою підставою для присвоєння йому наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії без надання додаткових документів.