Педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримують 20% надбавки до зарплати. У 2021 році в сертифікації зможуть взяти участь близько двох тисяч учителів початкових класів.

Щоб охопити всі регіони України, МОН визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей – вони залежать від наявної кількості вчителів початкової школи, повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Реєстрація для проходження сертифікації триватиме з 18 до 31 січня 2021 року. А проходитиме вона у два етапи:

основний етап (18‒27 січня) – у межах кількості для кожного регіону;

додатковий етап (28‒31 січня) – у межах кількості вчителів початкових класів, які можуть реєструватися для проходження сертифікації у 2021 році.

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

незалежного тестування учасників сертифікації;

самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Зазначимо, що вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

Перелік документів, які необхідно подати на проходження сертифікації:

реєстраційна картка-заява (формується на сайті УЦОЯО);

копія паспорта громадянина України, разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу;

копія довідки про присвоєння ІПН або картки платника податків;

довідка із закладу освіти, в якому працює вчитель.

До слова, у 2020 році було зареєстровано 1591 учасників серед вчителів початкових класів. Незалежне тестування (1-й етап) пройшли – 1045 осіб, експертне оцінювання (2-й етап) – 1040. Третій етап подолали та успішно пройшли сетрифікацію 902 педагоги.