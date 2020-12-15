Сертифікація вчителів у 2021 році: скільки педагогів зможуть взяти участь та деталі
Педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримують 20% надбавки до зарплати. У 2021 році в сертифікації зможуть взяти участь близько двох тисяч учителів початкових класів.
Щоб охопити всі регіони України, МОН визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей – вони залежать від наявної кількості вчителів початкової школи, повідомляє пресслужба Міносвіти.
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Реєстрація для проходження сертифікації триватиме з 18 до 31 січня 2021 року. А проходитиме вона у два етапи:
- основний етап (18‒27 січня) – у межах кількості для кожного регіону;
- додатковий етап (28‒31 січня) – у межах кількості вчителів початкових класів, які можуть реєструватися для проходження сертифікації у 2021 році.
Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:
- незалежного тестування учасників сертифікації;
- самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;
- вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.
Зазначимо, що вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.
Перелік документів, які необхідно подати на проходження сертифікації:
- реєстраційна картка-заява (формується на сайті УЦОЯО);
- копія паспорта громадянина України, разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу;
- копія довідки про присвоєння ІПН або картки платника податків;
довідка із закладу освіти, в якому працює вчитель.
До слова, у 2020 році було зареєстровано 1591 учасників серед вчителів початкових класів. Незалежне тестування (1-й етап) пройшли – 1045 осіб, експертне оцінювання (2-й етап) – 1040. Третій етап подолали та успішно пройшли сетрифікацію 902 педагоги.
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