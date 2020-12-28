Якщо вчитель успішно пройде сертифікацію, то це йому буде зараховано як проходження атестації. Також це є підставою для присвоєння вчителеві відповідної кваліфікаційної категорії або педагогічного звання.

Водночас керівник школи зобов’язаний сприяти проходженню педагогами атестації та сертифікації. Про це йдеться у відповідному листі-роз’ясненні МОН.

Цікаво На скільки освітянам підвищать зарплату у 2021 році: деталі від Шкарлета

Зокрема, у Міносвіти наголосили, що успішне проходження сертифікації вчителем початкових класів є достатньою підставою для прийняття рішення про присвоєння йому наступної кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання.

Даний процес не потребує надання жодних додаткових документів чи проведення будь-яких заходів, пов'язаних із вивченням діяльності педагога,

– йдеться у листі МОН.

Так, проходження сертифікації та отримання сертифікату буде зараховано вчителям як проходження атестації.

Окрім того, успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку в 20% до зарплати й може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації. Сертифікат дійсний три роки.

Додамо, що у 2020 році сертифікацію успішно пройшли понад 900 вчителів початкової школи. Водночас у сертифікації-2021 зможуть взяти участь 2 тисячі педагогів. Реєстрація розпочнеться 18 січня.