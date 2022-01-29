Сертифікація-2022: дати реєстрації та скільки вчителів з кожної області зможуть взяти участь
Джерело:Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти і науки опублікувало наказ про проведення сертифікації вчителів початкових класів у 2022 році. Так, відомо, що реєстрація на сертифікацію триватиме з 4 до 17 квітня.
Реєструватиме вчителів Український центр оцінювання якості освіти.
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Кількість вчителів, які можуть пройти сертифікацію є пропорційною кількості початкових класів у області. Так, на сертифікацію відберуть по 2,9% учителів початкової школи з кожного регіону.
Всього на сертифікацію зможуть зареєструватися понад 2300 вчителів, хоча в Україні є аж 80 тисяч початкових класів.
Скільки вчителів зможуть взяти участь у сертифікації
- Вінницька область – 113 (в регіоні 3883 початкових класів);
- Волинська область – 96 (в регіоні 3293 початкових класів);
- Дніпропетровська область – 172 (в регіоні 5887 початкових класів);
- Донецька область – 91 (в регіоні 3105 початкових класів);
- Житомирська область – 93 (в регіоні 3177 початкових класів);
- Закарпатська область – 111 (в регіоні 3802 початкових класів);
- Запорізька область – 93 (в регіоні 3190 початкових класів);
- Івано-Франківська область – 104 (в регіоні 3545 початкових класів);
- Київська область – 140 (в регіоні 4799 початкових класів);
- Кіровоградська область – 67 (в регіоні 2305 початкових класів);
- Луганська область – 35 (в регіоні 1251 початкових класів);
- Львівська область – 178 (в регіоні 6085 початкових класів);
- Миколаївська область – 73 (в регіоні 2491 початковий клас);
- Одеська область – 157 (в регіоні 5366 початкових класів);
- Полтавська область – 87 (в регіоні 2980 початкових класів);
- Рівненська область – 105 (в регіоні 3687 початкових класів);
- Сумська область – 60 (в регіоні 2057 початкових класів);
- Тернопільська область – 81 (в регіоні 2791 початковий клас)
- Харківська область – 135 (в регіоні 4630 початкових класів);
- Херсонська область – 67 (в регіоні 2295 початкових класів);
- Хмельницька область – 90 (в регіоні 3087 початкових класів);
- Черкаська область – 78 (в регіоні 2678 початкових класів);
- Чернівецька область – 65 (в регіоні 2227 початкових класів);
- Чернігівська область – 60 (в регіоні 2056 початкових класів);
- м. Київ – 149 (в регіоні 5113 початкових класи).
Що відомо про сертифікацію вчителів
Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити та заохотити вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.
Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів.
Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:
- незалежного тестування учасників сертифікації;
- самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;
- вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.
Яку надбавку до зарплати отримують педагоги за сертифікацію? Всі сертифіковані вчителі мають право на 20% надбавку до посадового окладу. Також успішне проходження сертифікації зараховується як:
- проходження атестації,
- є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційних категорії та педагогічного звання.
Додамо, що пілотний проєкт сертифікації вчителів розпочався у 2019 році, тоді її успішно пройшли 705 педагогів. Вже у 2020 успішно пройшли всі етапи та отримали 20% надбавки 902 педагоги. Також близько 40% вчителів не пройшли сертифікацію.
Водночас у 2021 році понад тисячу вчителів початкових класів успішно пройшли сертифікацію. Проте 750 педагогів не змогли пройти всі етапи. Деталі – читайте тут.