Реєструватиме вчителів Український центр оцінювання якості освіти.

До теми Сертифікацію вчителів можуть запровадити в базовій школі, – ДСЯО

Кількість вчителів, які можуть пройти сертифікацію є пропорційною кількості початкових класів у області. Так, на сертифікацію відберуть по 2,9% учителів початкової школи з кожного регіону.

Всього на сертифікацію зможуть зареєструватися понад 2300 вчителів, хоча в Україні є аж 80 тисяч початкових класів.

Скільки вчителів зможуть взяти участь у сертифікації

  • Вінницька область – 113 (в регіоні 3883 початкових класів);
  • Волинська область – 96 (в регіоні 3293 початкових класів);
  • Дніпропетровська область – 172 (в регіоні 5887 початкових класів);
  • Донецька область – 91 (в регіоні 3105 початкових класів);
  • Житомирська область – 93 (в регіоні 3177 початкових класів);
  • Закарпатська область – 111 (в регіоні 3802 початкових класів);
  • Запорізька область – 93 (в регіоні 3190 початкових класів);
  • Івано-Франківська область – 104 (в регіоні 3545 початкових класів);
  • Київська область – 140 (в регіоні 4799 початкових класів);
  • Кіровоградська область – 67 (в регіоні 2305 початкових класів);
  • Луганська область – 35 (в регіоні 1251 початкових класів);
  • Львівська область – 178 (в регіоні 6085 початкових класів);
  • Миколаївська область – 73 (в регіоні 2491 початковий клас);
  • Одеська область – 157 (в регіоні 5366 початкових класів);
  • Полтавська область – 87 (в регіоні 2980 початкових класів);
  • Рівненська область – 105 (в регіоні 3687 початкових класів);
  • Сумська область – 60 (в регіоні 2057 початкових класів);
  • Тернопільська область – 81 (в регіоні 2791 початковий клас)
  • Харківська область – 135 (в регіоні 4630 початкових класів);
  • Херсонська область – 67 (в регіоні 2295 початкових класів);
  • Хмельницька область – 90 (в регіоні 3087 початкових класів);
  • Черкаська область – 78 (в регіоні 2678 початкових класів);
  • Чернівецька область – 65 (в регіоні 2227 початкових класів);
  • Чернігівська область – 60 (в регіоні 2056 початкових класів);
  • м. Київ – 149 (в регіоні 5113 початкових класи).

Що відомо про сертифікацію вчителів

Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити та заохотити вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.

Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів.

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

  • незалежного тестування учасників сертифікації;
  • самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;
  • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Яку надбавку до зарплати отримують педагоги за сертифікацію? Всі сертифіковані вчителі мають право на 20% надбавку до посадового окладу. Також успішне проходження сертифікації зараховується як:

  • проходження атестації,
  • є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційних категорії та педагогічного звання.

Додамо, що пілотний проєкт сертифікації вчителів розпочався у 2019 році, тоді її успішно пройшли 705 педагогів. Вже у 2020 успішно пройшли всі етапи та отримали 20% надбавки 902 педагоги. Також близько 40% вчителів не пройшли сертифікацію.

Водночас у 2021 році понад тисячу вчителів початкових класів успішно пройшли сертифікацію. Проте 750 педагогів не змогли пройти всі етапи. Деталі – читайте тут.