Реєструватиме вчителів Український центр оцінювання якості освіти.

До теми Сертифікацію вчителів можуть запровадити в базовій школі, – ДСЯО

Кількість вчителів, які можуть пройти сертифікацію є пропорційною кількості початкових класів у області. Так, на сертифікацію відберуть по 2,9% учителів початкової школи з кожного регіону.

Всього на сертифікацію зможуть зареєструватися понад 2300 вчителів, хоча в Україні є аж 80 тисяч початкових класів.

Скільки вчителів зможуть взяти участь у сертифікації

Вінницька область – 113 (в регіоні 3883 початкових класів);

Волинська область – 96 (в регіоні 3293 початкових класів);

Дніпропетровська область – 172 (в регіоні 5887 початкових класів);

Донецька область – 91 (в регіоні 3105 початкових класів);

Житомирська область – 93 (в регіоні 3177 початкових класів);

Закарпатська область – 111 (в регіоні 3802 початкових класів);

Запорізька область – 93 (в регіоні 3190 початкових класів);

Івано-Франківська область – 104 (в регіоні 3545 початкових класів);

Київська область – 140 (в регіоні 4799 початкових класів);

Кіровоградська область – 67 (в регіоні 2305 початкових класів);

Луганська область – 35 (в регіоні 1251 початкових класів);

Львівська область – 178 (в регіоні 6085 початкових класів);

Миколаївська область – 73 (в регіоні 2491 початковий клас);

Одеська область – 157 (в регіоні 5366 початкових класів);

Полтавська область – 87 (в регіоні 2980 початкових класів);

Рівненська область – 105 (в регіоні 3687 початкових класів);

Сумська область – 60 (в регіоні 2057 початкових класів);

Тернопільська область – 81 (в регіоні 2791 початковий клас)

Харківська область – 135 (в регіоні 4630 початкових класів);

Херсонська область – 67 (в регіоні 2295 початкових класів);

Хмельницька область – 90 (в регіоні 3087 початкових класів);

Черкаська область – 78 (в регіоні 2678 початкових класів);

Чернівецька область – 65 (в регіоні 2227 початкових класів);

Чернігівська область – 60 (в регіоні 2056 початкових класів);

м. Київ – 149 (в регіоні 5113 початкових класи).

Що відомо про сертифікацію вчителів

Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити та заохотити вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.

Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів.

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

незалежного тестування учасників сертифікації;

самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Яку надбавку до зарплати отримують педагоги за сертифікацію? Всі сертифіковані вчителі мають право на 20% надбавку до посадового окладу. Також успішне проходження сертифікації зараховується як:

проходження атестації,

є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційних категорії та педагогічного звання.

Додамо, що пілотний проєкт сертифікації вчителів розпочався у 2019 році, тоді її успішно пройшли 705 педагогів. Вже у 2020 успішно пройшли всі етапи та отримали 20% надбавки 902 педагоги. Також близько 40% вчителів не пройшли сертифікацію.

Водночас у 2021 році понад тисячу вчителів початкових класів успішно пройшли сертифікацію. Проте 750 педагогів не змогли пройти всі етапи. Деталі – читайте тут.