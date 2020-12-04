У Міністерстві освіти і науки поділилися результатами сертифікації вчителів початкової школи 2020 року. Так, 902 педагоги успішно пройшли всі етапи та отримають 20% надбавки до зарплат.

Також успішне проходження сертифікації зараховується як атестація вчителя, і є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, повідомляє пресслужба МОН.

Цікаво Робота шкіл на карантині, зменшення грошей на освіту та рішення МОН: підсумки тижня в освіті

Т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, що у сертифікації взяли участь 1591 учителів початкових класів, однак до третього етапу дійшли лише 1040 учасників. Тож, загалом близько 40% вчителів не пройшли сертифікацію.

Натомість 902 вчителі початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію, отримають 20% надбавку до заробітної плати. Документи про проходження сертифікації будуть розміщені в кабінетах учасників до 16 грудня 2020 року.

Взяти участь у сертифікації вчителів означає бути сучасним, відповідальним та розуміти виклики часу. Це чудовий шанс підвищити статус професії вчителя. Сертифікація — це інструмент підтримки та мотивації педагогів до вдосконалення,

– наголосив голова Держслужби якості освіти.

Як проходила сертифікація у 2020 році:

Перший етап – незалежне тестування – відбувся 29 лютого. В ньому взяли участь 1552 педагоги. За результатами тестування до участі в наступному етапі було допущено 1045 вчителів.

Наступний етап – подання анкет самооцінювання та їх вивчення експертами – тривав з 25 березня до 13 квітня. За його результатами до участі в третьому етапі було допущено 1040 педагогів.

Третій етап – вивчення практичного досвіду роботи – було змінено через карантин і пандемію COVID-19. Це було експертне оцінювання професійних компетентностей з використанням електронних платформ – Zoom, Microsoft Teams, Google Meet тощо.

Додамо, що пілотний проєкт сертифікації вчителів розпочався у 2019 році, її успішно пройшли 705 педагогів. Головна мета – оцінити професійні компетентності вчителів.