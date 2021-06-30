Основна сесія ЗНО в Україні завершилася тестуванням з географії 15 червня. Вже 1 липня на абітурієнтів чекає вступна кампанія.
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За які роки будуть дійсні сертифікати ЗНО
- 2018,
- 2019,
- 2020,
- 2021
Вступники до магістратури зможуть подати результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років. Водночас результати єдиного фахового вступного випробування – тільки 2021 року.
Що треба знати про вступну кампанію для випускників 11 класів
- Реєстрація електронних кабінетів та завантаження документів стартує 1 липня.
- Заяви у виші слід подати впродовж 14 липня – 2 серпня. Водночас особи, які складатимуть вступні іспити, творчі конкурси чи проходитимуть співбесіду мають подати заяви раніше – до 26 липня.
- Вступні іспити та творчі конкурси проводитимуть в кілька потоків. З 1 по 13 липня для вступників, які вступають на державні місця. З 14 липня до 2 серпня – додаткові іспити для вступників за контрактом;
- Рейтингові списки оприлюднять до 12 години 5 серпня.
- На бюджеті місця вступників мають зарахувати до 12 години 14 серпня, а на контракт – до 12 години 20 серпня.