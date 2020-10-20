Міносвіти затвердило умови прийому до вишів України. Зокрема, наступного року можна буде вступати на будь-які спеціальності до ЗВО за результатами тестувань з української мови і літератури попередніх років – від 2018 до 2021 року.

Про це йдеться в Умовах прийому до закладів вищої освіти у 2021 році, передає пресслужба Міністерством освіти і науки.

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Так, для вступу у 2021 році прийматимуться сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях.

До приладу, якщо конкурсним предметом буде встановлено іноземну мову, то вступник зможе подавати сертифікат ЗНО з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Окрім того, з наступного року в Україні можна буде обрати окремий тест ЗНО лише з української мови. Проте абітурієнти замість результатів оцінювання з цього предмета зможуть використовувати при вступі результати тесту ЗНО з української мови та літератури за 2018, 2019 та 2020 роки.

До слова, у 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Для вступу до закладу вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу).

Загалом учасник зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року зможе скласти ЗНО максимум з 5 предметів.