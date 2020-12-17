Верховна Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Таке рішення Верховна Рада прийняла на засіданні у четвер, 17 грудня, повідомляє 24 канал.

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Народні обранці таки проголосували за призначення Сергія Шкарлета на посаду МОН (226 депутатів це підтримали). Після цього Шкарлет вийшов до трибуни для присяги.

Як депутати голосували за призначення Шкарлета

"Слуга народу" – 171;

"Опозиційна платформа – "За життя" – 20;

"Партія "За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 16;

Позафракційні – 7;



Але після голосування, коли Шкралет складав присягу, деякі депутати кричали "Ганьба". Водночас інші раділи за новоспеченого міністра освіти.

Виступ Шкарлета

Зазначимо, що на початку прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив у парламенті Шкарлета та наголосив, що він має професійний досвід та знає сферу освіти зсередини, бо працював на важливих посадах, зокрема ректором вишу.

Водночас Шкарлет теж вийшов до трибуни, щоб розповісти про досягнення МОН та їхні плани на майбутнє. Він назвав кілька прикладів виконаної роботи у сфері дошкільної, середньої та вищої освіти, а після цього додав, що зараз в пріоритеті є створення "Нової Української школи".

Т.в.о. міністра освіти запитали за нагороди від президента-втікача Віктора Януковича. На це Шкарлет відповів: "Я не тільки отримував нагороди від Януковича, а також отримував і від Петра Порошенка. А також працював при всіх міністрах на розвиток освіти та економіки".

Натомість депутатка від ЄС Ірина Геращенко запитала Шкарлета за зарплати вчителів. Шкарлет розповів, що гроші на оплату праці вчителів закладені у бюджет-2021, зокрема, з січня наступного року зарплати освітян збільшаться на 20%, а з грудня – ще на 8%.

Додамо. що раніше освітній комітет парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Так, лише 5 з 11 осіб освітнього комітету підтримали його кандидатуру.

Що відомо про роботу Сергія Шкарлета в МОН

Майже пів року тому – 25 червня 2020 року ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет став виконувачем обов'язків міністра освіти й науки за рішенням Кабміну, але без підтримки Верховної Ради.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Шкарлет очолює МОН на випробувальному терміні. Йому дали три місяці, аби проявити себе, проте коли цей час вийшов, його залишили на посаді т.в.о. міністра освіти. Сам Шкарлет запевнив, що не чув про випробувальний термін.

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Окрім того, депутати та експерти називають кілька скандалів, у які потрапив Сергій Шкарлет на цій посаді.

Шкарлет не встиг підготувати всі школи до дистанційного навчання, адже десятки закладів освіти досі не мають інтернету.

Шкарлета вважають плагіатором. Ще в червні у двох його монографіях та одній статті вдалося виявити суцільний плагіат – копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків.

Шкарлет подав до суду на Нацагентство з питань забезпечення якості освіти, яке підтвердило наявність плагіату в його роботах, а МОН внесло законопроєкт, яким пропонувало фактично позбавити Національне агентство незалежного статусу.