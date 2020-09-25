Випробувальний термін Сергія Шкарлета закінчується 25 вересня 2020 року. Тож, ми вирішили нагадати про всі його висловлювання та скандали, які запам’яталися за час випробувального терміну.

Що відомо про випробувальний термін Шкарлета

25 червня 2020 року ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет став виконувачем обов'язків міністра освіти й науки за рішенням Кабміну і без підтримки Верховної Ради, передає 24 канал.

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У липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на тому, що Шкарлет очолює МОН на випробувальному терміні. Йому дали три місяці, аби проявити себе. Проте т.в.о. міністра освіти тоді сказав, що він не чув ніде про випробувальний термін.

Вже 18 вересня у Верховній Раді т.в.о. міністру освіти знову нагадали про те, що 25 вересня в нього закінчується випробувальний термін на цій посаді. На що він відповів, що нічого про це не знає.

У липні ж Шкарлет запевняв, що не збирається прощатися з кріслом міністра. Однак, за його словами, він "спокійно піде", якщо йому про це скажуть. "Скільки буде мені відведено, стільки я і відпрацюю. Якщо мені скажуть: "Шкарлет, ти вже напрацювався, йди", я спокійно піду", – заявив Шкарлет.

Новий очільник МОН додав, що не збирається повертатися до університету, де раніше працював ректором. Хоча не відмовляється обіймати посаду професора.

До слова, майже одразу після його призначення на посаду, студентська спільнота зареєструвала петицію з вимогою відставки Сергія Шкарлета.

У тексті петиції йдеться, що новий очільник міністерства:

був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;

за університетські гроші купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;

плагіатор, який свою монографію "зліпив" з текстів чужого авторства;

отримував нагороди від Табачника;

його кандидатуру просувають ректори університетів, що хочуть згортання освітніх реформ;

він виступає за "переосмислення" ЗНО, фактично його скасування;

30 червня активісти навіть влаштували акцію протесту під Кабміном через призначення Шкарлета на посаду в МОН. Ще одна акція відбулася 1 вересня в іронічному форматі шкільного дзвоника – "останнього дзвоника" для Шкарлета.



Протести студентів проти Шкарлета / Фото 24 каналу

Заяви та дії Шкарлета на посаді т.в.о. міністра освіти

На посаді в МОН Шкарлет не встиг підготувати всі школи до дистанційного навчання, зокрема десятки закладів освіти досі не мають інтернету. На що Шкарлет сказав, що він теж немає техніки. "Багато говорити й "розганяти зраду" можна легко… У мене навіть ні планшета, ні ноутбука немає. Мені вистачає телефона", – додав очільник МОН.

Також він вважає, що якість дистанційного навчання першокласників залежить саме від педагогічної майстерності вчителів та їх вміння адаптуватися до нових умов. За його словами, за онлайн-навчання першачків відповідають саме вчителі.

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А ще в.о. міністра освіти й науки не може "вибити" гроші на освіту. Так, багато шкіл станом на 1 вересня не були забезпечені масками та антисептиками. Шкарлет запевнив, що вони лише у вересні подали новий запит на отримання грошей. До того ж, він заявив, що з Фонду боротьби з COVID-19 на освіту нічого не виділяли, хоча ще на початку карантину до фонду з бюджету МОН забрали понад 4,9 мільярда гривень.

Цікаво, що нещодавно Сергій Шкарлет заявив, що у Міносвіти хоче збільшити вагу атестату при вступі до вишів, щоб це мотивувало учнів до навчання в школі. Проте експерти вважають, що це погана ідея. Чому – читайте тут. Проте у проєкті Умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік не передбачено змін щодо конкурсного балу, тож виходить, що вагу атестата при вступі не збільшили.

Також Шкарлет вважає, що доросла людина не зможе скласти ЗНО, тому їй потрібно дати можливість вступати до ВНЗ без складання тестів. "Скажіть, який шанс у дорослої людини скласти ЗНО? Друга вища – це одне. Але якщо в людини немає першої вищої? Ви сходіть, спробуйте", – додав Сергій Шкарлет.

Плагіат у наукових роботах Шкарлета: як він це пояснює

Новосад в ефірі 24 каналу заявила, що Сергій Шкарлет, який називає себе доктором економічних наук, є тотальним плагіатором. Ще в червні у двох його монографіях та одній статті вдалося виявити суцільний плагіат – копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків.



Сергій Шкарлет / Фото Depo

Також Шкарлет запозичив до своєї наукової роботи цілі абзаци зі спільної праці Микитенка та Гребенюка. Проте сам т.в.о. міністра освіти запевнив, що це його авторське право. Більше того, він наголосив, що не зобов’язаний посилатися на всі статті в інтернеті. Потім посадовець звинуватив журналістку в упередженості та зауважив, що в його працях є квадратні дужки.

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Ще один приклад плагіат помітили у монографії Шкарлета – там повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая. Також дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи – плагіат. Науковці, які робили аналіз статті Шкарлета, виявили збіги тексту з іншими працями, зокрема зі статтями Гончаренко Л. П. та Покропивного С.Ф.

Згодом Етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти визнав, що у трьох роботах Сергія Шкарлета є плагіат. Натомість сам очільник МОН заявив, що буде оскаржувати рішення цього комітету, бо вважає, що воно має суто рекомендаційний характер.

Окрім плагіату, його також звинувачують у зловживаннях. Адже Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.

Деталі про відношення Шкарлета до "Партії регіонів"

Однією з неприємних сторінок у біографії Сергія Шкарлета є те, що він був членом проросійської "Партії регіонів" й у 2010 році навіть став депутатом у Чернігівській обласній раді від неї. Тоді він переконував, що є ідейним регіоналом й завжди підтримував погляди і принципи цієї партії.

Згодом Шкарлет зізнався, що казав президенту Володимиру Зеленському про те, що його участь у "Партії регіонів" обов’язково "вилізе". Також в.о. міністра освіти спростував інформацію про те, що підтримує партію президента-втікача ще з 2004 року.

Окрім того, Шкарлет спростував інформацію про тісну дружбу з міністром освіти в уряді Азарова Дмитром Табачником. Приводом до розмов про дружні стосунки між ними стала фотографія, на якій Табачник вручає Шкарлету нагороду. Більше про це – читайте тут.



Сергій Шкарлет отримує нагороду від Табачника / Фото Facebook Ірини Андрейців

Варто додати, що під час Революції Гідності Шкарлет змушував студентів знімати українські прапори з гуртожитку.

Більше про т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета – читайте у його біографії на сайті 24 каналу.