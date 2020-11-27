Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що він отримав можливість повернутися до навчання в школі під час відпустки. Чиновник приєднався до уроку української мови своєї доньки, яка навчається в 9 класі.

Т.в.о. міністра освіти розповів, що темою уроку були складнопідрядні речення. Про це Сергій Шкарлет повідомив у своєму телеграмі.

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Він наголосив, що заняття проводилося не за партою, а в дистанційному форматі через ситуацію з пандемією.

"Укотре переконуюся, що в Україні, як і в інших країнах світу, дистанційна форма навчання здійснюється поступово, але дуже впевнено й достойно", – написав Шкарлет.

Тимчасовий очільник МОН вчергове подякував вчителям, які вміло організовують освітній процес, креативно підходять до подачі інформації на уроці і не лише навчають дітей, а й дуже вправно використовують новітні методи роботи й гідно долають виклики.

Для вчителя не менш важливо відчувати віддачу від роботи, якою займаєшся. І мені приємно, що діти цінують працю вчителів: активно долучаються до обговорення нових тем, порушують багато цікавих питань і разом з учителем шукають відповіді на них. Це і є сучасний підхід до навчання,

– написав Шкарлет.

Він також висловив сподівання, що Україна повернеться до звичного життя. "Але зараз ми маємо сумлінно виконувати рекомендації МОЗ, берегти себе й тих, хто нас оточує", – підсумував т.в.о. міністра.

До слова, Сергій Шкарлет продовжує переконувати українців, що дітей варто відправляти до школи з 5 років. Він навіть назвав кілька аргументів на користь цієї ідеї. Більше про це – читайте тут.